Praktičtí lékaři dokáží v ordinacích naočkovat desítky lidí denně.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Praktičtí lékaři by se měli od 1. března zapojit do očkování lidí proti onemocnění covid-19. Na Twitteru to v neděli oznámilo ministerstvo zdravotnictví s tím, že lékaři získají přístup do centrálního rezervačního systému a sami v něm budou vypisovat termíny.