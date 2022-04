Důvodem konce legendárního tabáku, který bude naposledy otevřen ve čtvrtek 14. dubna, je rapidní úbytek zákazníků. „Dřív jsem měl pět trafik po Plzni s dvanácti zaměstnanci. Dnes mám jednu na náměstí a jsem tu sám. Je to tu mrtvé. Začalo to tím, když se v roce 2007 otevřela Plaza. Okamžitě bylo znát, že se centrum vylidňuje a že se zákazníci přesunuli tam. A teď ještě covid, ten to asi dorazil. Lidé navíc přestávají číst noviny a časopisy. Jenže na tom jediném právě trafiky vydělávají. Většina lidí si chodí kupovat jen cigarety a pro každou trafiku dnes platí, že nejhorší, co se vám může stát je, když prodáte cigarety. To je sortiment, ze kterého máte jako prodejce nejmíň peněz. S nájmem jsem problém neměl, krámek je malý, to bylo v pořádku,“ říká dále Mašek a smutně vzpomíná na šestinásobně vyšší tržby (oproti dnešku), které měl před 20 lety.