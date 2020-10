Odstranění roky bránily složité vlastnické vztahy. Ty se novému vedení radnice povedlo vyřešit a na místě ruiny bude moci vzniknout nové náměstí.

„Ruina hyzdila město třicet let a nikdo s tím nedokázal nic udělat. My jsme s kolegy lidem slíbili, že to dokážeme. A sliby se mají plnit. Podařilo se získat budovu do majetku města, vyřešili jsme složité majetkové poměry s pozemky, získali jsme všechna potřebná povolení i demoliční výměr. Nyní ji tak konečně můžeme odstranit. Je to úžasný den pro celou Železnou Rudu,“ řekl starosta Filip Smola, který osobně usedl do bagru a část kavárny zbořil. „Jsem bagrista v zácviku. Byl to úžasný pocit, když jsem mohl začít kavárnu bourat,“ sdělil starosta.

Cesta k bourání prý nebyla vůbec jednoduchá a stálo za ní hodně práce. „Velké díky patří všem kolegyním a kolegům, ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, všem, se kterými jsme jednali, ale i každému, kdo nám držel palce. Našli se totiž bohužel i tací, kteří se naše úsilí pokoušeli zhatit,“ dodal Smola.

Náklady na demolici by měly dosáhnout zhruba jednoho milionu korun. V příštím roce se pak bude v místě pokračovat v budování nového náměstí, jehož první etapa je hotová.

Zdroj: Youtube