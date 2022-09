Kdo na koupi vydělá? "Nebude to rozhodně Plzeňský kraj ani občané, ale stávající společníci TWB, tři právnické osoby, které prodávají celou firmu, aby se vyhnuli daňové povinnosti. A nejen to. Objekt lázní vlastní od roku 2007, tedy 15 let, nabyli jej za cenu cca 35 mil. Kč a za celou dobu do něj neinvestovali ani korunu na údržbu, nechali jej zcela zchátrat a již zcela zničený jej pronajali jako paintballové hřiště za 25 tis. Kč/rok, což byl jediný příjem zcela nefunkční společnosti. To, v jakém stavu městské lázně jsou, trápí víc Josefa Bernarda než ty, kteří tento stav způsobili. TWB investovala pouze zmíněných cca 7 mil. do projektu, o němž s jistotou nevíme, byl-li zaplacen. Zisk, který společníci nezdaní, představuje částku minimálně 76 615 000 Kč (cca 200 % pořizovací ceny objektu lázní, resp. částky z výpočtu: prodejní cena podílů společnosti 120 mil. Kč mínus veškerá aktiva společnosti 43,385 mil. Kč, která ani nebyla snížena o závazky společnosti ve výši 11,371 mil. Kč)," uvádí klub v tiskové zprávě.

Spolu s koupí obchodních podílů společnosti TWB se podle klubu explicitně koupí i projekt Ateliéru SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., čímž se zavazuje Plzeňský kraj BEZ jakékoliv architektonické soutěže a výběrového řízení na projekční práce zadat tyto práce v předpokládané hodnotě 20 mil. Kč právě Ateliéru SOUKUP OPL ŠVEHLA. A to na základě nenápadné přílohy č. 8 Smlouvy o prodeji a koupi podílů – Práva k duševnímu vlastnictví – Licence k architektonické studii a projektové dokumentaci. Licencovaný projekt se ale týká bytového domu s multifunkčním sálem, který zcela jistě realizován nebude a který kraj nevyužije. Za objemovou studii, která je k záměru „koupě lázní“ prezentována, Plzeňský kraj zaplatil 240 tis. Kč.

"Kolik realizace tohoto megalomanského projektu bude Plzeňský kraj celkově stát, se přesně neví. Existuje pouze odhad ceny rekonstrukce podle obestavěných m3 bez ocenění demoličních prací, zpevnění podloží, nepropustné vany a dalších překvapení, která jsou u rekonstrukcí obvyklá. Objekt totiž stojí téměř v řečišti řeky Radbuzy," uvádí politici ODS a TOP 09.

Zastupitelský klub ODS + TOP 09 Zastupitelstva Plzeňského kraje pak nabyl dojmu, že kupní cena 120 mil. Kč byla dohodnuta dávno, zřejmě již na podzim roku 2020 a že všechna „odborná posouzení“ mají kupní cenu pouze odůvodnit, nikoliv stanovit. Složitost smluv a nepřehlednost všech příloh, které ani nebyly poskytnuty zastupitelům včas k podrobnému prostudování, jsou účelová.

Zastupitelský klub ODS + TOP 09 Zastupitelstva Plzeňského kraje vyjádřil obavy, že jde o porušení povinností při správě cizího majetku, o obcházení zákona o veřejných zakázkách a rovněž o nehospodárné a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Josef Bernard a STAN velmi aktivně pracují, nikoliv však pro kraj, jak na ustavujícím zastupitelstvu slíbili, ale pro zisk stávajících společníků soukromé společnosti TWB.

Podle klubu se zbývá se domnívat, že takzvaný „Valentinský puč“ nebyl motivován tím, čím byl odůvodňován, ale realizací právě tohoto obchodu. Koalice ODS + TOP 09, v jejíž kompetenci byla ekonomika, majetek a investice, by takové neprůhledné praktiky nedopustila, a proto musela z kola ven. A čekalo se pouze na parlamentní volby a na vhodnou mediálně hratelnou záminku.