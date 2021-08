„Největší problémy na lávkách způsobuje zatékající voda, která poškozuje betonové i kovové části konstrukce. Právě kvůli ní musíme lávky pravidelně kontrolovat a opravovat, abychom je udrželi v řádném stavu a nemuseli je uzavřít či zbourat. Lávka přes Lábkovu ulici je letos již pátou lávkou, která se dočká velké opravy. Loni jsme podobně opravili tři lávky,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Lávka v Lábkově ulici je na daném místě již několik desítek let. V roce 2002 byla stará lávka demontována a ocelová konstrukce byla repasována a opravena a pak znovu usazena na opravené opěry. Lávka sloužila lidem dvacet let jen s nezbytnou opravou nátěrů. Nyní dojde na opravu betonových opěr, celé nosné konstrukce i mostovky. Opěry budou odkopány do hloubky dvou metrů pod stávající terén, budou otlučeny a očištěny tlakovou vodou a opraveny nezbytnými sanacemi.

„Další plzeňská lávka se tak dočká kompletní opravy, při které budou sanovány betonové opěry, položen nový povrch mostovky a opraveno odvodnění. Po otryskání bude provedena kompletní nová protikorozní ochrana, tedy nátěry. Během oprav bude lávka uzavřena, v době, kdy bude prováděno tryskání, opravy mostovky a nátěry, pak bude třeba uzavřít i část Lábkovy ulice pod lávkou,“ popsal opravy Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který se o lávky a mosty stará. Investorem je Město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správy veřejného statku města Plzně, jež akci zajišťuje. Celkové náklady na stavbu byly vysoutěženy ve výši 5,46 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby je společnost Silnice Nepomuk.

Plzeň, jako město na soutoku čtyř řek a na důležitém železničním uzlu, má na svém území přes 50 lávek, o které se stará. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno pár desítek milionů korun. Postupně přibývají i nové lávky. „Letos jsme dostali do správy novou lávku U Kameňáku, do konce roku bychom měli převzít také novou lávku přes komunikaci a železniční trať v Koterově,“ uvedla Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně, organizace, která se o městské lávky a mosty stará. Lávky umožňují pěším a cyklistům bezpečně překonat vodní toky, železniční tratě ale i frekventované komunikace.

Lávka by měla být pro pěší opět průchozí koncem října.