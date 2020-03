Plzeňan Jan Hrad, jemuž po matce koluje v žilách částečně řecká krev se může pyšnit tím, že se, takřka výhradně v koňském sedle, představil v malých rolích v takových filmech jako Migrace, kde hlavní roli hrál jeden z nejznámějších světových herců, Francouz Jean Reno, české drama z první světové války Signum Laudis s Vlado Müllerem a Josefem Bláhou nebo v seriálu Třicet případů majora Zemana.

„Právě v Majoru Zemanovi se jednalo o díl Poselství z neznámé země, kde šlo o to, že jsem hrál Jiřího Hradce, čili dubloval Rudolfa Jelínka, ve chvíli, kdy filmová postava zemřela ve Střední Americe a spadla z koně. Ten záběr se ale dotáčel v barrandovských ateliérech. Při pádu jsem si nakonec zlomil klíční kost,“ vzpomíná na filmování na konci sedmdesátých let Hrad, kterému v té době nebylo ještě ani dvacet let. Dnes už by se do podobných kaskadérských kousků pouštět nechtěl, přestože si život bez výhledu z koňského hřbetu nedovede představit.

V roli historického jezdce se také setkal se slavným francouzským hercem Jeanem Renem, známý z filmů Šifra Mistra Leonarda, Mission: Impossible, Purpurové řeky nebo trilogie Návštěvníci. „Točili jsme na hradbách hradu v Českém Krumlově, kde jsem měl Renovi předat dopis. Jednalo se divokou jízdu po hradbách, na jejichž konci Francouz stál. Byla to dost riskantní jízda. Problém byl v tom, že Reno měl koně, který vždy při záběru udělal nepatřičný pohyb, takže jsme to opakovali půl dne, než Renovi přivedli starého koně, který už poslušně stál,“ zmiňuje s úsměvem Hrad.

Kromě těchto dvou snímků se objevil v řadě dalších filmů, jako bylo zmíněné Signum Laudis, Šašek a královna s Bolkem Polívkou, koprodukční Na západní frontě klid, Svatby pana Voka, Pan Vok se vrací nebo legendární pohádka S čerty nejsou žerty. Vzpomíná také na častá setkání s Vladimírem Menšíkem. „On byl přesně takový, jakého ho lidé znali z filmů. Byla s ním pořád legrace, neustále vyprávěl vymýšlel vtipy.“

Koním se věnoval už od mládí, kdy začínal v sedmdesátých letech v oddíle Slávie VŠ v Českém údolí, kde jejich trenér František Žák, kterému při vojenské službě u dragounů za první republiky velel František Michálek, jenž zprostředkoval vstup do světa filmu. I kvůli tomu měl drobné problémy s politickým režimem, které se ještě prohloubily, když se v šestnácti letech se svým dědečkem zúčastnil pohřbu signatáře Charty 77 Jana Patočky. „Tenkrát už byl hřbitov obsazený estébáky, tak jsme se tam ani nedostali,“ vzpomíná dnes Hrad, který na konci osmdesátých let dokonce podepsal protirežimní prohlášení Několik vět.

Teď už se dávno o politiku aktivně nezajímá a věnuje se svým zálibám, kde vedle koní přibyla i literární činnost, kdy pravidelně píše různé fejetony na společenská témata a aktuálně chystá knihu s názvem Pošťák.