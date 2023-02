„Vnímali jsme podněty ochránců přírody, že celonoční svícení může negativně ovlivnit rovnováhu přírodního prostředí. Proto padlo rozhodnutí lampy nechat svítit jen večer a brzy ráno, naopak v noci je ztlumit na minimum. Nově nastavený režim je tak vstřícný k uživatelům cesty a zároveň šetrnější k okolní přírodě,“ zdůvodnil rozhodnutí Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

Na hrázi Boleváku je už vidět, svítí tu nové lampy

Přesto někteří odpůrci tohoto projektu vnímají kompromisní opatření jako nedostatečné a požadují další kroky. „Možná to bude trvat dlouho, ale ty lampy musí zhasnout. Chci připomenout princip předběžné opatrnosti, kdy je potřeba zavádět předběžná opatření i v případech, kdy není jistota, zda k nežádoucím jevům dojde či jak rychle k nim dojde. Pokud hrozí škoda na zdraví nebo životním prostředí a jev není zatím dostatečně prozkoumán, jsou přijímána preventivní opatření, aby ke ztrátám nedošlo,“ vysvětluje například Hynek Medřický, ochránce přírody a specialista na světlo. I na sociálních sítích se objevuje poměrně pestrá směs názorů. Pozitivně reaguje na diskuzním fóru Aleš Zoubek: „Lampy jsou super, díky za ně.“

Naopak Michal Bareš píše: „Nešlo by to na noc úplně vypínat? Pozdě večer už tam zas takový provoz není. Procházka podél rybníka potmě měla svoje kouzlo.“ Podobně reagují i další diskutující. Například Pavel Suchan: „Vypadá to jako dobré řešení, dokonce bych připustil snahu. Ale na břehu rybníka není veřejným zájmem trvalé světlo v noci, ale ochrana životního prostředí. Naštěstí je tu snadné řešení, večer lidem posvítit a na dobu nočního klidu zhasnout.“ David Rajmon píše: „A zase ta mantra vyšší bezpečnosti, na základě čeho? To byl takový problém pro těch pár běžců posvítit si čelovkou? Za chvíli už nebude, kde zažít noční prostředí.“

Rekreační oblast boleveckých rybníků je celoročně hojně využívaná turisty, běžci i cyklisty. Právě kvůli nim bylo nové osvětlení podél cesty při břehu od hráze Boleváku vybudováno.

Lampy u Boleváku dráždí ekology, někteří požadují i jejich odstranění

„Měli bychom si uvědomit, že příroda není jen tělocvična, ale také cenný ekosystém, který může vydržet zdravý pouze tehdy, když bude mít dobré podmínky. Měli bychom proto hledat optimální řešení nejen pro Bolevák, ale i pro ty lokality, kde se častý noční pohyb lidí setkává s přírodním prostředím. Nastavit pravidla pro lokality se zelení by mělo být součástí širší diskuze. Z hlediska ochrany přírody jde hlavně o tyto tři klíčové faktory: délku svícení, jeho intenzitu a teplotu světla, tedy o jeho barevné složky. Úprava času a intenzity svícení u Boleváku je prvním důležitým krokem, který byl teď udělán. Bude výborné, jestli se podaří zahájit diskusi, která, doufám, že i ve spolupráci s odbornou a laickou veřejností, v budoucnu nastaví celkový přístup města ke svícení v přírodě blízkých lokalitách, kde se pohybuje hodně lidí,“ říká hydrobiolog Jindřich Duras.

„V souladu s městem schválenou koncepcí veřejného osvětlení jsou na Boleváku instalována LED svítidla s teplotou chromatičnosti 2200 kelvinů. Laicky řečeno jde o ‚oranžovější‘ světlo ve srovnání s tím, které je možné pozorovat u LED svítidel na důležitých komunikacích,“ vysvětluje vedoucí oddělení veřejného osvětlení Správy veřejného statku města Plzně Viktor Lang.

Instalace 12 šestimetrových stožárů s 12 svítidly u skoro půl kilometru dlouhé cesty podél břehu Velkého boleveckého rybníka k rozcestí Pod Bílou horou trvala 75 kalendářních dnů a byla dokončena v prosinci loňského roku.

Tmu v Plzni zaženou inteligentní lampy. Ušetří energii a zvýší bezpečnost