„Trvale tu žije 20 obyvatel. Obydlená je však velmi malá část domů, což je škoda. Z 20 lidí jich bydlí devět jen ve dvou domech. A to tu máme dohromady 75 domů. Rádi bychom, aby tu do budoucna žilo více trvalých obyvatel,“ říká Ondřej Fábera, který spolu se svojí rodinou bydlí v domě, kde se nachází četnická stanice a infocentrum s kavárnou.

Každý návštěvník malebného městečka má dnes podle Fábery možnost zamířit na tři až čtyři zdejší významná místa. Jedním z nich je kostel Panny Marie Sedmibolestné, který byl postaven ve druhé polovině 17. století v areálu rabštejnského hradu. Dalším je zámek, na kterém často pobýval i sám český král a římský císař Karel IV. Třetím zajímavým zastavením je Loretánská kaple nacházející se na Loretánském vršku pod bývalými hradbami. Čtvrtým cílem je pak místní muzeum.

Unikátem je také kamenný most, jediný historický most v republice, po kterém dodnes jezdí nákladní auta. Památka překlenující řeku Střelu byla v roce 2020 zrekonstruována za 23 milionů korun. „Město je samozřejmě známé i tím, že se tu natáčela celá řada filmů, lokalita je oblíbená zejména pro pana režiséra Tomáše Vorla. Kamenný most se také v roce 2011 stal dějištěm remixu klipu Personal Jesus skupiny Depeche Mode,“ vypráví Fábera.

V Rabštejně měl na přelomu 19. a 20. století svůj pivovar i sládek František Hlaváček ze slavného rodu Hlaváčků. Pivovar vznikl pravděpodobně v době okolo roku 1339. Roku 1850 do základů vyhořel i se všemi sklepy, byl však brzy opět obnoven. V době největšího rozmachu výroby za sládka Hlaváčka mezi lety 1894 a 1905 dosahoval roční výstav 1200 hektolitrů „dobrého a zdravého piva“. Po jeho odchodu však výroba upadala a činnost pivovaru byla ukončena roku 1910. „Pan Hlaváček pivovar velmi pozvedl. Pohřbil tady i svoji první ženu Antonii Hlaváček, jejíž ostatky dnes leží na zdejším hřbitově,“ dodává Fábera.