Že je něco v nepořádku se všimla Gabriela Černá, která již několik měsíců chodí sledovat a fotografovat labutí pár se třemi mláďaty na rybník pod železniční tratí u nové cyklostezky u Vejprnic. Labuti pomohli plzeňští odborníci ze záchranné stanice živočichů.

Za labutěmi chodí každý den, někdy i dvakrát denně, a tak není divu, že tento týden si všimla neobvyklého chování jednoho z mláďat. Mládě méně konzumovalo potravu, zaostávalo, hodně pilo a na krku mělo viditelnou zvětšující se bouli. Ve středu se tak obrátila s žádostí o pomoc na záchrannou stanici živočichů. "Už z doručeného videa a fotografií bylo patrné, že labutí mládě má v krku zachycené cizí těleso. Navíc na lokalitě je hojně provozován sportovní rybolov a případy polknutých rybářských háčků či vlasců zde řešíme každoročně.

Jediný problém, který záchrannou akci ten den na lokalitě komplikoval, byla skutečnost, že labutí pár je zde poměrně plachý a většinu svého času tráví ukrytý v rozsáhlém porostu nepřehledného rákosí. Ptáky bychom sice pomocí dronu určitě našli, ale dostat je ven na otevřenou vodní hladinu, či na kus rohlíku k ruce bylo už nereálné, a tak jsme akci přesunuli na čtvrtek," vysvětlil zvířecí záchranář Karel Makoň.

To už byla akce úspěšnější a Hana Makoňová zkušeně labuť odchytila. Naštěstí byl rybářský vlasec zachycen za horní čelist zobáku. Díky tomu se podařilo smotek obalený trávou a blokující průchodnost jícnu a potravy do žaludku z labutího mláděte přímo na místě vytáhnout. "Je to vždy o určitém cviku, zkušenosti a odvaze. Zjistit zda na konci vlasce není rybářský háček bez RTG venku v terénu je vždy problém, a tak jsme nově pořídili i detektor kovů, který nám přítomnost háčku rovněž nepotvrdil. I přesto smotek potravy, zejména trávy, byl už tak velký, že labuť by postupně chřadla a slábla, až by uhynula, přičemž sama si pomoci nemohla. Tak trochu štěstím v neštěstí byla skutečnost, že vlasec polkla tak šikovně, že zůstal zachycen na horní čelisti a nemohl se posunout do žaludku, kde by jí způsobil úplně stejný problém, končící však úhynem zvířete," doplnil Makoň.