Story labutího páru na řece Radbuze v Plzni je u konce, letos bude bez mláďat. Proč to tak dopadlo, vysvětlil Karel Makoň ze Záchranné stanice v Plzni.

Bez mláďat letos skončí labutí pár v Plzni na Radbuze. Vybral si nevhodné místo, kde jej provázel velký zájem lidí, kteří dvojici nenechali v klidu. | Foto: se svolením DESOP Plzeň

Labutí pár, který na řece Radbuze tvoří známý samec přezdívaný Trenér se svou partnerkou, se letos potomků nedočká. Dvojice letos snesla pět vajec, ale už minulý týden zbývalo jen jediné a i to nakonec zmizelo. Informoval o tom v pondělní zprávě Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň. Po inspekci hnízda také přišel na důvod, co ke zničení snůšky vedlo, i na to, že dvojice letos vlastně na úspěch neměla šanci. Na vině je přitom podle něj i chování lidí, kteří jí věnovali možná až moc pozornosti.

„Už od prvního dne, co se labutí pár opět objevil na řece Radbuze u loděnice kousek nad jezem U Mrakodrapu v Plzni, bylo jasné, že to letos nebude jen tak. Trenér se svou partnerkou se nechtěli nechat chytit a převézt na jinou lokalitu, a tak jsme jejich snaze o zahnízdění a vyvedení mláďat tentokrát kousek od mola Klubu rychlostní kanoistiky, všichni nechali volný průběh,“ začal své líčení Makoň.

Z hnízda známého labuťáka Trenéra zmizela čtyři vejce. Zbylo poslední

I proto labutí pár a jeho hnízdění letos sledovalo a prožívalo extrémní množství lidí. Nejdříve všichni řešili velkou vodu, pak ornitologickou krční značka u samce, kterou mu plzeňští ornitologové nasadili při jednom z pokusů o odchyt. „Následovala stavba hnízda, nevhodné krmení, informační tabule, oplocení a samozřejmě focení a rušení páru přímo na hnízdě. Každý chtěl fotku s labutím párem, každý přinesl pečivo, chtěl vědět kolik má vajec, a tak došlo k tomu, co se dalo očekávat, co hnízdění ptáků ve městě v těsném sousedství lidí často přináší,“ popisuje dění kolem frekventovaného místa u řeky.

Zprávu o tom, že na hnízdě není už ani jedno vejce obdržel už minulou středu, osobně si ji pak potvrdil v pátek při osobní kontrole hnízda. „Potvrdilo se to, co jsem předpokládal. Labutí pár seděl s největší pravděpodobností na neoplozených vejcích. Když k tomu přičteme extrémní rušení v době inkubace a sezení na vejcích, celkově nevhodné krmení ptáků pečivem, nedostatek kvalitního hnízdního materiálu a přirozené stravy, není divu, že jsem pak na hnízdě našel pouze zbytky skořápek. Přesněji zbytky olepených, velice tenkých a snadno se lámajících skořápek, přičemž hnízdní jamka byla jako z betonu, ušlapaná, tvrdá a bez měkké vystýlky,“ popisuje Makoň.

Trenér s partnerkou přelstili ornitology, labutí pár si postavil třetí hnízdo

Vejce, pravděpodobně bez vyvíjejících se zárodků, zřejmě neunesla váhu jak samice, tak samce, který musel často lézt na hnízdo k samici, aby ji i vajíčka chránil před zvědavci a neukázněnými lidmi. „Vejce logicky tento nápor nevydržela a postupně byla rodiči nechtěně rozdupána. Na druhou stranu, pokud nebyla oplozena, tak by to ani jinak nedopadlo a hlavně samice na nich neseděla zbytečně dlouho,“ vysvětluje Makoň s tím, že nevyvedení mláďat daň tomu, že si pár ke hnízdění vybral právě tuto lokalitu. „Kdyby hnízdil jinde, daleko od lidí a mimo město, měl by šanci na potomky podstatně vyšší, ale to se nestalo. A tak, bohužel, letos labuťata na Radbuze opět nebudou,“ doplňuje.

„Závěrem děkuji všem, kteří pomáhali a snažili se, aby se to labutímu páru tentokrát povedlo. Hlavně pak kanoistům a kajakářům, kteří se nakonec se svým labutím ‚trenérem‘ sžili a fungovali na řece společně,“ naráží na Makoň i na to, že labuťák si svoji přezdívku vysloužil v minulých letech opakujícími se nálety na rychlostní kanoisty.