Obyvatelé Kyšic jsou s novým dopravcem nespokojeni. Některé autobusy tam totiž v minulých týdnech vůbec nedorazily a ty, které přijely, měly zpoždění.

Společnost Arriva provozuje linkovou dopravu novými autobusy v barvách kraje. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Až s patnáctiminutovým zpožděním přijíždějí autobusy nového dopravce Arriva do Kyšic u Plzně. Někdy se také stane, že autobus nedorazí vůbec. Cestující si stěžují, že přijíždějí pozdě do práce. Nová dopravní společnost proto do oblasti nasadila řidiče, kteří region lépe znají.