Pokud je zapotřebí, vyráží kyšičtí hasiči hasit požáry, čerpat vodu, nebo likvidovat popadané stromy. Zapojují se ale také do života v obci. Pořádají akce pro děti, kroužky, organizují tábory a tradiční plesy.

Velitel sboru Roman Barták je u hasičů 11 let. Za tu dobu zažil mnoho výjezdů. „Naše jednotka je vybavena na šest událostí. Jezdíme k požárům, na včely, spadlé stromy, na čerpání vody, na ekologické havárie. Jednou jsme také pomáhali záchranné službě s transportem pacienta na nosítka a do sanitky,“ vyjmenoval velitel s tím, že jednotka už absolvovala tři výjezdy do Ejpovického tunelu. „Vždy to ale zaplať pánbůh dobře dopadlo,“ poznamenal.

Do tunelu se kromě kyšických hasičů dostanou pouze profesionálové. „Byli jsme na to speciálně proškoleni a následně kvůli tomu také povýšeni z kategorie jednotky požární ochrany (JPO) 5 do 3,“ uvedl Barták.

Před třemi lety získal sbor nové auto, Tatru CAS 20, kterou s pomocí dotací zakoupila obec za 6,6 milionu korun.

Hasiči se rovněž starají o veterána, automobilovou stříkačku Praga RN AS16, kterou pravidelně udržují. „Erena e z roku 1951 a letos slaví 70 let. Do Kyšic byla přivezena v roce 1977 z Březiny. Nyní je kompletně opravená. vyrážíme s ní na výstavy, slavnosti a soutěže,“ uzavřel Barták.