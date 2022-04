Na lince autobusu č. 21 budou zcela zrušeny spoje z Bor do Litic v 10.07 a z Litic na Bory v 10.17. Spoje s odjezdy v 11.07 a 12.07 z Bor a v 11.17 a 12.17 z Litic pojedou obousměrně odklonem. U linky č. 26 bude po dobu závodu beze změn zachována doprava z Bor na Valchu. Spojení z Valchy do Lhoty nebude po dobu závodu zajištěno. Poslední spoj do Lhoty (Nové Vsi) pojede z Bor v 9.28, z Nové Vsi v 9.45. Autobusy Arrivy z Plzně do Merklína pojedou na úseku mezi Plzní a Dobřany po objízdné trase. Zastávky Plzeň, Borský park; Plzeň, U Přehrady; Plzeň, Náves Litice; Plzeň, Litice; Plzeň, Lom Dubová hora; a Dobřany, Šlovice budou zrušeny bez náhrady.

Pro návštěvníky, kteří se přijdou na závod či doprovodný program podívat, bude přístupné parkoviště u univerzity, odkud je zdarma do areálu doveze kyvadlová doprava. Více informací na https://pulmaraton.plzensky-kraj.cz.

