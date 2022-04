Jak inspekce informovala na svém webu, počátkem dubna uzavřela na jeden den prodejnu družstva COOP ve Volduchách na Rokycansku, a to z důvodu výskytu mrtvých hlodavců a jejich trusu. Již předtím byly na několik dní uzavřeny prostory skladu tohoto obchodu, a to také kvůli problémům s hlodavci, ale i kvůli výrazně zanedbanému úklidu či nevhodně skladovaným potravinám. Poslední březnový den uzavřela inspekce sklad dalšího COOPu, a to v Kožlanech na severu Plzeňska. Důvodem byl výskyt trusu hlodavců. Sklad byl uzavřený ještě před Velikonocemi.