Po uzavření všech gastrozařízení v Česku bojoval provozovatel kavárny „Zanzík“ Milan Majer o její přežití, nicméně před pár dny musel oznámit její definitivní uzavření.

„Podnik se nenacházel v našich prostorách, platili jsme za něj nájem a energie, ale tržby nebyly žádné, takže jsme se rozhodli jej uzavřít,“ uvádí Majer s tím, že kavárna byla od svého otevření v září 2019 hojně navštěvovaná.

„Momentálně nám stojí ještě další zařízení, a sice rekreační středisko s restaurací a možností ubytování, které je v našem vlastnictví. Takže když jsme se rozhodovali jak dál, museli jsme přistoupitk uzavření podniku, kde jsme v nájmu. Důvodem ukončení je, že vlastně nevíme, co bude dál. Vláda sice řekla, že restaurace a kavárny otevře, ale je otázka, jaké podmínky pak nastaví. A v případě naší kavárny, kterou navštěvují i děti, by asi nebyly úplně přívětivé,“ vysvětluje dále.

Podle Majera obecně panuje mezi lidmi strach, proto předpokládá, že zejména maminky s dětmi by do této kavárny hned tak nezavítaly.

„Po znovuotevření by podle mého názoru stejně tři nebo čtyři měsíce podnik vůbec nefungoval tak, jak bych si představoval. Soudím podle informací na facebookové stránce naší kavárny, kde jsem našim fanouškům položil otázku, jestli nás po otevření začnou zase navštěvovat. Odpověď byla z 90 procent taková, že zatím raději ne,“ popisuje Majer a dodává, že po oznámení uzavření rodinné kavárny se mu začalo hodně lidí ozývat s tím, že je to mrzí. „Kavárna už je ale komplet vystěhovaná a vše je vráceno do původního stavu,“ uzavírá.