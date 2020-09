„Vzhledem k aktuálním nařízením jsme festival zredukovali na polovinu. Uskutečnil se pouze v Pivovarské zahradě. Na náves a do Pivovarského dvora jsme letos pivovary neumístili. Tím se jejich počet snížil zhruba na polovinu, navíc se některé odhlásily na poslední chvíli,“ uvedl PR manažer pivovaru Purkmistr Petr Míč. Pivovarů tak přijely zhruba tři desítky. Omezen byl i počet návštěvníků, a to na tisícovku denně. I když se poprvé v historii platilo vstupné, bylo vyprodáno.

Příchozí si akci, kde nechyběla hudební produkce, užili. Na rozdíl od Klatov, Přeštic či jiných měst, kde byly letos pivní slavnosti zrušeny. Lidé na festivalu tak neskrývali spokojenost. „Je to tady naprosto úžasné, děsně si to užívám, i počasí vyšlo,“ pochvaloval si Tomáš z Vochova, který se zúčastnil soutěže v pití piva na EX. „Je to paráda, chodím pravidelně, jsem tady snad po šesté, po sedmé. Nabídka malých pivovarů je hodně pestrá a člověk si vždycky najde něco nového k ochutnání,“ doplnil Marek z Plzně. (ki, zv)