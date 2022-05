Podobné otázky dostáváte od dermatologa, když má podezření, že byste mohli mít některý zhoubný kožní nádor. Prokázalo se totiž, že na vzniku kožních nádorů se nepochybně rozhodující měrou podílí ultrafialové záření, a to jak sluneční, tak i z umělých zdrojů, čili solárií. Odborníkem kladené otázky souvisejí s tzv. „pamětí kůže“. Znamená to, že čím více jsme pobývali na slunci a čím častěji jsme se spálili, tím máme větší pravděpodobnost, že se u nás během života objeví některý z kožních karcinomů, ale také nejzávažnější kožní nádor- maligní melanom. Jednotlivé malé dávky UV záření se postupně sčítají nebo je kůže poškozená jednorázovým spálením. A naše kůže si to dobře pamatuje.