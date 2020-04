V obchodech, které byly během mimořádných opatření kvůli koronaviru otevřené jen pro živnostníky, si tak lidé před dny volna nakupovali třeba kutilské či zahradnické potřeby. Někteří si ale vyrazili třeba jen pro koště.

O hodně mírnější provoz už panoval v sobotní podvečer. „Koupili jsme, co jsme potřebovali a během deseti minut jsme zpátky u auta,“ řekl Deníku před jedním z plzeňských marketů Karel Toman.

Obchody se otevřely s tím, že se v nich musí dodržovat přísná hygienická pravidla. Samozřejmostí jsou roušky, u vchodu by měla být k dispozici dezinfekce a rukavice, zákazníci by měli dodržovat dvoumetrový odstup. „To se ale často neděje, ne všichni si rukavice vezmou. Lidé často nedodržují odstupy od jiných zákazníků i prodavačů,“ uvedla prodavačka, která si nepřála být jmenována.

V návalech navíc rostla také nervozita. „Někteří zákazníci jsou až agresivní. Lidem už otrnulo, veškeré pochopení pro prodavačky odeznělo. A to, že by měl jít pro nákup jen jeden člen domácnosti, už taky neplatí. Chodí celé rodiny, nechápu, že do takových návalů berou lidé i děti,“ dodala.