O osudu firmy Pilsen Steel, která je od ledna v insolvenci kvůli předlužení, jednal v úterý věřitelský výbor.

Plzeňská společnost Pilsen Steel. | Foto: Deník

Kupce však nevybral – insolvenční správce chce totiž najít shodu na zájemci se zajištěnými věřiteli, tedy dvěma ruskými bankami (firma VEB kapital a Vněšekonombanka), které firmě půjčovaly na provoz. "Zajištěný věřitel dlouhodobě nespolupracoval, avšak nyní už deklaruje svůj zájem aktivně přistupovat k insolvenčnímu řízení - navrhl, že by se chtěl jednání o výběru kupce účastnit. Dnešního dne tedy nepadlo žádné definitivní rozhodnutí. Věřitelský výbor byl 'pouze' seznámen s dosavadními výsledky výběrového procesu a momentálně bude vtahovat zajištěného věřitele do insolvenčního procesu. Pokusíme se najít konsenzus,“ informoval v úterý insolvenční správce Jaroslav Brož s tím, že shoda věřitelského výboru (skládajícího se z Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a Plzeňské teplárenské) se zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem na zpeněžení firmy povede k urychlení prodeje podniku. "Samozřejmě preferujeme prodej celé firmy, a to včetně zaměstnanců," doplnil Brož. Podle předsedy věřitelského výboru Roberta Vargy je zájemců o firmu více než pět.