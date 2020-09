Bronzová socha koně sochaře Michala Gabriela se po 15 měsících vrací do Kopeckého sadů v Plzni.

Socha koně od autora Michala Gabriela v Kopeckých sadech v Plzni. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Socha byla před Měšťanskou besedou původně instalována v rámci sochařského festivalu Sculpture Line v květnu 2017. Po dvou letech byla však převezena do sochařského parku v Lucemburku. Díky společnosti Plzeňská teplárenská se teď kůň vrací do Plzně zpět. „Naše společnost tak reagovala na výsledky průzkumu veřejného mínění, z jehož závěrů vyplynulo, že by si opětovnou instalaci přálo 85 procent dotázaných respondentů,“ uvedla mluvčí Plzeňské teplárenské Petra Siegrová.