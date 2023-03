Kulturní dům v Horažďovicích byl od čtvrtka do neděle dějištěm 38. ročníku Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla.

Západočeská oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Jde o 38. přehlídku, ale kdyby nebylo covidu, tak by byl již 40. ročník. Všichni jsme netrpěliví, co přinese, co se hraje v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jsou zde zástupci divadel z Plzně, ze Sušice, Karlových Varů a jedno představení zde máme i my,“ řekl za horažďovický Tyjátr, který je společně s městem pořadatelem přehlídky, Karel Šťastný.

Domácí Tyjátr Horažďovice se představil s hrou Davida Auburna Důkaz. Jde o zajímavý text, za který autor získal Pulitzerovu cenu. „Máme s ním na přehlídce už šesté představení. V úterý jsme s ním jeli na nesoutěžní přehlídku do Prachatic, kde nás obecenstvo přijalo moc hezky, tak uvidíme, jak dopadneme v domácích Horažďovicích,“ uvedl Šťastný, který prozradil, že covid přerušil právě zkoušky zmiňované hry, ale chuť ke hraní rozhodně nevymizela, spíše naopak. „Dychtivost od členů souboru byla obrovská, jakmile se trochu opatření uvolnila, už se chtěli scházet,“ sdělil s nadšením Šťastný.

Představení divadel si nenechalo ujít mnoho diváků. Například o pátečním večeru, kdy hrál Divadelní spolek Jezírko Plzeň hru Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, byl sál téměř plný. A lidé se rozhodně nenudili, smích zněl sálem každou chvíli.