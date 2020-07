Za super nápad považuje Ivana Kalinová z Karlovarska vytvoření kukuřičného bludiště u Červeného Hrádku u Plzně.

Bludiště ve více než dvoumetrové kukuřici můžete navštívit v Červeném Hrádku u Plzně. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Navštívila je před několika dny s manželem a vnučkami, čtyřletou a šestiletou. „Holčičky se bavily a my také. Dozvěděli jsme se při plnění úkolů hodně zajímavých věcí, byl to skvělý relax i poučení,“ říká Kalinová. O návštěvu bludiště je zájem. V Česku je jich devět, to u Červeného Hrádku je v západních Čechách jediné. Má rozlohu cca 1,5 hektaru. Jsou v něm čtyři kilometry cestiček a projít je trvá cca 100 minut. 31. července od 21 hod. se v bludišti koná bloudění se strašidly.