V prosinci tak mobilní tým už například plně zastoupil kmenové zaměstnance jídelny na 31. základní škole v Plzni, kde vařil sedm dní, následně poté zachraňoval situaci na 34. plzeňské základní škole.

„Obrovskou komplikací pro naše školy je, když onemocní koronavirem některé z kuchařek. V nařízené karanténě se pak z hodiny na hodinu ocitá kompletně celý personál jídelny. My pak stojíme před složitým úkolem, jak zajistit obědy pro děti. Často jde o školy se 700 a více žáky, což je skutečně náročné. Sestavení záložního týmu kuchařů, který se podařilo dát dohromady během jediného víkendového dne vedení 31. základní školy, nám tak doslova vytrhlo trn z paty. Velmi za to všem zapojeným děkuji,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Vedení mobilního týmu se ujal profesionální kuchař, který byl toho času na dovolené, jedna z jeho pomocnic měla praxi z vaření na dětských táborech a další tři, dámy v důchodovém věku, měly zkušenostmi z brigád v různých stravovacích zařízeních, všichni měli potřebné zdravotní průkazy. „Bez problémů se, s telefonickou podporou vedoucí kuchařky v karanténě a vedoucí školní jídelny, všichni rychle zapracovali. Takže mnozí žáci a zaměstnanci ani nepoznali, že jim vaří někdo jiný,“ přiblížila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Tento improvizovaný tým se natolik spřátelil a sehrál, že nabídl pomoc i jiným školním jídelnám v Plzni, kdyby by se ocitly v podobné situaci. A již dva dny potom, co záložní tým ukončil práci na 31. ZŠ, začal vařit na plzeňské 34. ZŠ, která se dostala do obdobné krizové situace. „Chceme tímto poděkovat celému záložnímu týmu za obětavost, profesionalitu a nasazení, které prokazují v této složité době,“ uvedla Miluše Kurzová, ředitelka 31. ZŠ, jež má aktuální kapacitu 850 žáků.