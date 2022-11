Ebermann: Že jsem hrál hokej, mi při starostování pomohlo

Najít shodného dárce s pacientem je jako hledání jehly v kupce sena. Po zápisu do registru se někomu ozvou lékaři prakticky hned, někomu třeba za pět, deset let, většině potenciálních dárců ale nezazvoní telefon nikdy. „Shodu s pacienty najdeme jen asi u 1 % ze všech zaregistrovaných, a právě proto potřebujeme databázi dobrovolníků co nejširší,“ vysvětluje vedoucí lékařka koordinačního centra registru Jana Navrátilová.

Bittner daroval své krvetvorné buňky pomocí takzvané separace z krve, tedy metodou podobnou darovaní plazmy. „Cítil jsem se dobře, nic mě nebolelo, jen ke konci mě začaly brnět prsty u rukou. Ale to je maličkost oproti tomu, že můžu někomu zachránit život. Během separace jsem sledoval televizi a povídal si se sestřičkami. Těm bych rád ještě takto na dálku poděkoval, díky jejich vřelému a osobnímu přístupu jsem se cítil v pohodě a pocitově to celé rychle uběhlo,“ popisuje dárce. Přístroj přitom průměrně vyseparuje krvetvorné buňky za 3,5 až 4 hodiny.

V současné době lze kostní dřeň darovat dvěma způsoby, tím první je výše zmíněná separace, která se provádí bez narkózy na speciálním přístroji. Druhou metodou je pak tradiční odsátí dřeně jehlou z kosti pánevní pod narkózou. Konečné rozhodnutí, jak chce dárce své krvetvorné buňky darovat, je na něm. „V současné době převažuje darování pomocí separace. Téměř nikdo ale po odběru zvolený způsob neřeší, dárci většinou říkají, že pocit, že právě díky nim dostane jiný člověk šanci na život, je k nezaplacení,“ doplňuje Navrátilová.

To potvrzuje i Bittner. „Kdyby bylo potřeba, šel bych do toho znovu. Mám radost, je to opravdu dobrý pocit. Vím, že moje krvetvorné buňky právě teď míří někam do zahraničí, aby pomohly neznámému muži.“

Český národní registr dárců dřeně disponuje aktuálně 112 754 zaregistrovanými dobrovolníky, ve světě jich pak je celkem 40 384 524. Registry po celém světě jsou propojeny a úzce spolupracují, bohužel cca pro každého čtvrtého pacienta se vhodného dárce najít nepodaří nebo se nalezne příliš pozdě.