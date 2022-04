Obchvat Plzně má být hotový na jaře 2023, přestavba křižovatky, která je pro provoz obchvatu stěžejní, však začne nejdříve v polovině příštího roku. Deníku to potvrdil ředitel plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Řidiči by se proto měli připravit na dopravní komplikace. Hrozí totiž, že na už nyní přetíženém kruhovém objezdu budou po spuštění obchvatu vznikat zácpy.

Pomoci by mohlo přidání jednoho jízdního pruhu na Regensburskou ulici, hlavní tepnu obchvatu, což je první etapa přestavby okružní křižovatky. „S tím měla ale trochu problém policie z hlediska bezpečnosti. Nelíbilo se jí, že bychom přivedli dva pruhy do celkem tří pruhů na kruhovém objezdu. Mohlo by tam vzniknout kolizní místo. Po jednáních jsme tedy dospěli ke kompromisu, že se omezí jeden vjezdový pruh z Domažlické ulice, což pomůže Západnímu okruhu, ale trochu ublíží Domažlické,“ popsal už dříve tehdejší ředitel ŘSD Zdeněk Kuťák.

Stavba obchvatu jede podle plánu. Je hotová ze dvou třetin

Úpravu Regensburské ulice má na starost SÚSPK. Podle jejího mluvčího Miroslava Antona se zkapacitnění tepny teprve připravuje. V místě se zatím nic nestaví.

Druhou etapou bude přestavba objezdu na tzv. turbookružní křižovatku řízenou semafory, což by mělo dopravní situaci výrazně ulehčit. „Definitivním zlepšením bude, až se vybuduje finální podoba, tedy že se přidají vjezdové a výjezdové pruhy na všech připojeních, tedy na Folmavské, Obchodní, Domažlické a Regensburské,“ dodal Kuťák.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule Deníku řekl, že město Plzeň ve spolupráci s ŘSD v součas-né době připravuje výkupy pozemků a posléze se bude podílet na budování přilehlých chodníků a cyklostezek. Vozobule věří, že přestavba křižovatky nepřinese městské dopravě žádné velké problémy. „Nicméně s omezeními musíme počítat. Bude se stavět za provozu, a tak tam složitější situace může nastat,“ sdělil náměstek.