Okružní křižovatka Částkova x Koterovská x Francouzská x gen. Piky u obchodního centra Galerie Slovany v Plzni je od května osazena už třemi semafory. Ty se snaží upřednostňovat jízdu tramvají a autobusů MHD před ostatním provozem.

Okružní křižovatka nám. gen. Piky x Částkova v Plzni na Slovanech. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Důvodem pro instalaci dalšího semaforu bylo, že nejen ve špičkách vznikaly v okolních ulicích vedoucích na kruhový objezd dlouhé kolony, které zpožďovaly zejména autobusy linek č. 29 a 30 napojující se do křižovatky z Francouzské ulice. Nová světla by tento problém měla odstranit.

Samotná okružní křižovatka je jako celek neřízená. Světelným signalizačním zařízením - semafory - byl do instalace nových světel řízen pouze průjezd tramvají linky č. 2 jejím středem po Koterovské ulici. Nedávno byl ale před časem osazený semafor také na kruhovém objezdu ve směru od Slovanské ulice před vjezdem z Francouzské. Před tím je doplněno také výzvové návěstidlo pro autobus.

Při jeho příjezdu k okružní křižovatce je detekován a vyšle signál do semaforu. Následně dojde k zastavení vozidel na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské, takže by měl být umožněn plynulý vjezd autobusu včetně všech vozidel před ním. Po vjetí autobusu do okružní křižovatky je pak opět uvolněn průjezd vozidel po kruhovém objezdu.

Investorem akce bylo město Plzeň, realizaci zajistila Správa veřejného statku města Plzně. Finanční náklady dosáhly necelých 3,5 mil. Kč včetně DPH. Cena obsáhla doplnění návěstidel, nové kabelové trasy a nový řadič SSZ včetně programového vybavení.