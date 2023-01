„Bydlím v Útušicích a kroniku u nás v obci dělám už více než čtyřicet let. Ani mi jí nechtěli tenkrát svěřit, vedení obce mělo pocit, že jsem byla na takovou činnost příliš mladá, bylo mi 24 let. Když jsem se dozvěděla, že kronikáře shánějí, běžela jsem co nejrychleji na úřad, aby mě nikdo nepředběhl. Byla jsem naivní, nikdo kromě mě se tenkrát ani nepřihlásil,“ směje se svému nadšení paní Kocourková.