Rychlejší a bezpečnější průjezd Plzní umožní řidičům nově instalovaná technologie v křižovatkách na Borech. V úseku od náměstí Míru až po kruhový objezd v Dobřanské ulici jsou semafory vybaveny speciálními senzory, které dokáží efektivně řídit dopravu, reagovat na změnu provozu nebo upřednostnit průjezd vozidel hasičů, záchranky či dopravních podniků.

Nyní je touto technologií zkušebně osazeno pět vozů dopravních podniků, tři vozidla Hasičského záchranného sboru, jeden vůz Zdravotnické záchranné služby a jedno vozidlo Správy informačních technologií města Plzně (SITMP).

„Například vozidla IZS mají možnost spustit si preferenci. To znamená, že když vjedou do definované zóny, na křižovatce se spustí zelené světlo tak, aby se ta křižovatka uvolnila do té doby, než tam to vozidlo dojede. Po jeho projetí se křižovatka vrací do standardního režimu,“ vysvětluje Tomáš Benedikt, ředitel úseku rozvoje SITMP.

Prvním úsekem, kde byly v Plzni tyto senzory nainstalované, je od loňského roku Plaská ulice. Nyní přibylo dalších sedm křižovatek v městské části Bory. „Vznikla tak živá laboratoř, takzvaný polygon, která umožňuje aktérům v automobilovém průmyslu rozvíjet a testovat nová řešení pro autonomní mobilitu. Plzeň tak bude ještě více atraktivní pro investory a společnosti zabývající se tímto odvětvím,“ konstatuje Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Kamery umístěné na křižovatkách také lépe detekují jednostopá vozidla, což umožní jejich bezpečnější průjezd křižovatkou. Stávající indukční smyčky totiž někdy nezachytí cyklistu, ale třeba ani motorkáře.

„Instalované kamery také umožňují řídit křižovatky podle hustoty provozu nebo pro pomalé chodce dokážou prodloužit zelenou, aby stihl bezpečně přejít,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Podle něj je cílem osadit v budoucnu touto chytrou technologií všechny křižovatky ve městě.

K současné dopravní ústředně pořídila Správa informačních technologií města Plzně nový centrální prvek, který rozšiřuje komunikaci mezi vozidly a semafory. Automobil s podporou těchto technologií pak řidiče upozorní například na blížící se vozidlo IZS a další mimořádné situace.

„Nyní už se tyto aplikace montují do nových elektrických vozů Volkswagen a v budoucnu by měly být součástí nového bezpečnostního standardu pro všechna vozidla v Evropské unii,“ dodává Tomáš Benedikt.

„Nestačí jen rozvíjet silniční síť, ale je třeba investovat i do chytrých technologií. Pevně věřím, že se systém v dlouhodobém horizontu osvědčí a podaří se nám jej rozvíjet i na dalších úsecích,“ říká primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Projekt realizovala Správa informačních technologií města Plzně od prosince 2022 do června letošního roku. Náklady ve výši 17,8 milionu korun bez DPH byly plně hrazeny z dotací Evropské unie, Národního plánu obnovy a ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.