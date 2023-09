První řádky Skutečných zločinů na Plzeňsku začal kriminalista František Müller psát na podzim roku 2022 jako vzpomínku na zesnulého kolegu Jaroslava Kohouta. Teď kniha míří na pulty, jako úplná novinka bude představena i na víkendovém veletrhu Svět knihy.

Přednáška Plzeňské zločiny | Video: Deník/ Milan Kilián

Pohled, který se mi naskytl, silně připomínal scénu z béčkového hororového filmu toho nejhrubšího kalibru. Všude, kam se člověk podíval, byla krev. Naprosto všude. Krev byla na stěnách, nábytku a stříkance od krve jsem viděl dokonce na stropě. Stačil jeden pohled dovnitř místnosti, aby si člověk dokázal udělat představu o razanci a brutalitě útoku. První, co upoutalo moji pozornost, bylo poranění břicha zavražděného muže. Z hluboké rány na břiše byla vyhřezlá střeva. Drala se ven jako nějaké klubko stočených hadů. Ode dveří jsem viděl sečné rány na hlavě, trupu a dolních končetinách. Chvilku jsem nechápavě hleděl na tři nevelké oválné předměty světlé barvy v kaluži zasychající krve. Ty malé předměty tam prostě nepatřily. Zprvu jsem nechápal, co to může být. Až po několika vteřinách mi došlo, že to jsou useknuté prsty.

Svět knihy v Plzni bude opět dvoudenní, představí i čerstvé novinky

To, co jste si právě přečetli, je ukázka z knihy plzeňského kriminalisty Františka Müllera nazvané Skutečné zločiny na Plzeňsku, kterou tento týden vydává nakladatelství Albatros Media. Premiérově ji policista Müller uvede během besedy na literárním festivalu Svět knihy Plzeň 23. září v 11 hodin. Následný křest se bude konat jako doprovodná akce filmového festivalu Finále 26. září v 17.30 hodin ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Tam to Müller dobře zná, s kolegyní Michaelou Noskovou tam mají oblíbené přednášky Plzeňské zločiny.

Müller v knize popisuje, jak došlo k objasnění brutální vraždy seniora, k níž pachatel neměl motiv, představuje kauzu dvou vraždících bratrů a rozebírá případ rozčtvrceného muže, jehož tělo vydala řeka. „Jednotlivé případy líčím na stránkách knihy tak, jak se skutečně odehrály a jak jsem je osobně vnímal v době, kdy jsem se na jejich objasňování podílel se svými kolegy. Případy popisuji od chvíle, kdy policie přijala oznámení, potažmo od okamžiku, kdy policisté přijeli na místo činu, přes jednotlivé fáze šetření až po dopadení pachatele a jeho odsouzení. Aby text knihy byl co možná nejvíce autentický a čtenář si dokázal udělat jakousi představu o prožitcích a duševním rozpoložení jednotlivých aktérů, včlenil jsem do něj výpovědi zainteresovaných osob, tak jak skutečně zazněly. Bez úprav a příkras jsou zde použity úryvky z výpovědí, které podezřelí učinili v době, kdy ze sebe shodili břímě, které je tížilo, aby ulehčili svému svědomí,“ představil knihu Müller.

Geniální detektiv? Ne, vraždy vyšetřuje tým, shodují se elitní policisté z Plzně

První řádky Skutečných zločinů na Plzeňsku začal psát na podzim roku 2022 jako vzpomínku na zesnulého kolegu Jaroslava Kohouta, jehož označuje za „úžasného člověka a kamaráda“.

Kniha jde na pulty 21. září. Vychází i jako e-kniha, cena je dle nakladatelství 369 Kč.