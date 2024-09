Úspěch knihy Skutečné zločiny na Plzeňsku zaskočil i jejího autora Františka Müllera, dlouholetého plzeňského kriminalistu, který se více než třicet let zabýval násilnou trestnou činností. Letos v létě u policie skončil, a tak měl více času dokončit Skutečné zločiny na Plzeňsku 2, které vycházejí právě v těchto dnech. Deník si s ním povídal nejen o tom, které příběhy do knihy vybral a proč, ale i třeba o tom, jak složité je vyslýchat nepříčetné pachatele či o mimořádně brutální vraždě miminka. A také o plánech do budoucna.

Co bylo hlavním impulsem pro napsání knihy Skutečné zločiny na Plzeňsku 2?

Úspěch jedničky. Nikdo z nás nečekal, že první díl bude mít takový ohlas. Na základě tohoto úspěchu mě oslovilo nakladatelství Albatros a víceméně řekli, že počítají se dvojkou.

Takže to byla spíše věta oznamovací než tázací…

Ano, to, že napíšu dvojku, byla v podstatě samozřejmost (smích).

Které příběhy jste do druhé knihy vybral a proč?

Když se ještě vrátím k jedničce, tak do té jsem dal mediálně hodně známé případy, např. vraždy v Tymákově, spáchané do té doby netrestanými bratry, což je naprosto ojedinělé. Co se brutality týče, byla to navíc jedna z nejhorších věcí, na nichž jsem se kdy podílel. Do jedničky jsem zařadil i další případy, o nichž jsme s kolegyní Michaelou Noskovou přednášeli ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. I do druhé knihy jsem chtěl vybrat případy, které čtenáře zaujmou. Rozhodl jsem se, že tam ale budu publikovat případy, o nichž se až tolik nepsalo. Jsou tam dvě vraždy novorozenců a také dvě vraždy spáchané nepříčetnými pachateli, kteří skončili v detenci a nikoli v klasické věznici. Šlo o vraždu knihovnice a starožitníka. K tomu jsem dodal za poslední léta snad nejznámější případ ze západních Čech, a to útok kyselinou na mladou ženu v roce 2013 v Plzni.

Vy jste u vyšetřování všech těchto pěti případů osobně byl. Zasáhl vás některý z nich více než ty ostatní?

Když jsem viděl následky, které utrpěla Martina politá kyselinou, to vás samozřejmě zasáhne. Nebo když vezmu vraždu knihovnice na Plzni-severu. Tam jsem na místě činu osobně nebyl, ale o pár hodin později jsem viděl na fotkách, jak je tam schoulená a v zádech má obrovský nůž… Ta scéna, jak tam leží s nožem zabodnutým v zádech, se mi před očima vybavila, když jsem se pak s pachatelem poprvé bavil v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.

Když už jsme nakousli nepříčetné pachatele, tak je třeba připomenout, že to jsou právě ti, o nichž toho veřejnost mnoho neví. Přípravné řízení je neveřejné a policie poskytuje jen minimum informací, a klasické soudní líčení se nekoná, takže média ani nemohou přinést reportáže s výpověďmi pachatelů a svědků. Řekněte tedy, jak bylo náročné s těmito lidmi jednat, jak se vedou výslechy?

To, že se veřejnost toho o nepříčetných pachatelích mnoho nedozví, je důvodem, proč jsem právě dva takovéto případy do knihy zařadil. Co se týče výslechů, je to člověk od člověka. Vy po chvíli zjistíte, že máte před sebou nejspíše duševně nemocného pachatele. Když se zastavím u prvního z případů, vraždy mladé knihovnice, tak když jsem za pachatelem poprvé přišel, a popisuji to i v knize, a vyndal jsem blok a tužku, tak se choval naprosto arogantně. Jeho první slova byla, že pokud si něco budeme psát, odmítá vypovídat. Má přece zaručena svoje lidská práva, ústavní práva… Takže jsme atmosféru museli zklidnit a víceméně jsme si povídali, aniž bych si něco zapisoval. Tento člověk navíc krátce studoval vysokou školu a byť ji nedokončil, bylo u něj zajímavé, že ač u něj byla diagnostikována schizofrenie, kognitivní funkce měl zachovalé. Myšlenkové pochody, úsudky a podobně, to vše u něj bylo rozvinuté. A jak byl opakovaně hospitalizován, měl o psychiatrii dost rozsáhlé znalosti, takže dokázal i ovlivnit úsudek lékařů. To, že je zmátl, později sám připustil.

Co se týče vraždy známého plzeňského starožitníka, tak jsme během několika málo vteřin pochopili, že máme proti sobě duševně nemocného člověka. Ale on byl o své pravdě, o tom, že vykonal dobro a zbavil svět teroristy, naprosto přesvědčen. V takové situaci musíte přistoupit na jeho hru, poslouchat ho a byť víte, že co vyprání, je nesmysl, povídáte si s ním, abyste zjistil potřebné informace. Kdybyste jeho přesvědčení zpochybňoval, byť vás to svádí, on se zasekne a nic neřekne.

Ještě se zastavím u dvou vražd miminek, o nichž píšete. Pokud vím, jeden z nich byl mimořádný tím, jak se matka snažila usmrtit svoji novorozenou holčičku…

To byl naprosto šílený příběh. Použila čtyři způsoby, aby novorozence usmrtila. Poprvé jeho hlavičkou udeřila o dlaždice, podruhé se ho snažila udusit, a když dítě pořád žilo, vzala paličku na maso. A ve finále ho bodla nožem do krku.

Více z dvojky již prozrazovat nebudeme, ať se mají čtenáři na co těšit, ale podívejme se dál do budoucna. Nosíte již v hlavě nápady na Skutečné zločiny na Plzeňsku 3? Nebo jinou knihu?

Albatros by možná chtěl, ale zatím se mi do trojky nechce. Ale prozradím, že pracuji na detektivním románu, ovšem na základě skutečných událostí. Mám už nějaký nástřel. Je to hodně zajímavý případ s netradičním rozuzlením, jmenovat se to zřejmě bude Dvakrát objasněná vražda. Protože se k činu nejprve doznal a byl obviněn nevinný člověk, k němuž směřovaly určité indicie, a až poté se dospělo ke správnému pachateli.

Už nepracujete u policie, nemůžete čerpat z vlastních zážitků. Začnete např. navštěvovat soudy?

Možná, že ano, ale ještě pořád mám dost vzpomínek. Za všechny mohu jmenovat příběh, který by vydal na celovečerní film. To je případ, který začal v Plzni ozbrojenou loupeží, a nakonec jsme pachateli prokázali pokus vraždy v Praze a vraždu ve středních Čechách. Nechybí zde ani útěk z vězení. Čtenáři si možná vzpomenou na útěk Pavla Tauchena, při němž byla odzbrojena vězeňská eskorta. Tauchen i s manželkou byli dopadeni v jižních Čechách. On obrátil zbraň proti sobě, ona byla postřelena. A právě člověk z toho mého příběhu se přiznal k tomu, že Tauchenovi pomohl před několika léty k útěku, a to když prchal z věznice Příbram-Bytíz. Tehdy mu přehodil přes vězeňskou zeď provaz.

Nová kniha vychází 17. září. Kdy bude křest?

Bude 3. října ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Kmotrem knihy bude člověk, jehož si nesmírně vážím, legenda pražské kriminalistiky Jan Štoček, jenž pochází z Plzeňska.

Neuvažujete o obnovení přednášek o plzeňských zločinech, které skončily, ač byly velmi hojně navštěvované?

Není to vyloučeno, mohou se konat například besedy se čtenáři.