Křimická dopravní škola se dočká hřiště

V těsné blízkosti Střední průmyslové školy dopravní v plzeňských Křimicích vzniká sportoviště se třemi tenisovými kurty, hřištěm a běžeckým oválem.

V travnatém areálu křimické dopravní školy by mělo víceúčelové hřiště vzniknout do tří let. | Foto: Deník / Lenka Prokšová