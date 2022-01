V Plzeňském kraji vládnou od předloňského listopadu uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09. V zastupitelstvu mají 25 z 45 mandátů. ODS a TOP 09 obsadily pět z devíti krajských radních včetně hejtmanky, STAN s Piráti mají čtyři křesla. S vítězným ANO, které v předloňských krajských volbách zvítězilo s 12 mandáty, strany odmítly jednat. ODS a TOP 09, jež vytvořily koalici už před krajskými volbami, mají v zastupitelstvu 11 křesel, STAN a Piráti, kteří se spojili hned po sečtení volebních výsledků, po sedmi. SPD a ČSSD mají v zastupitelstvu po třech křeslech, KSČM dvě.

Při jednání pirátského fóra podle tiskové zprávy zazněla ostrá kritika vůči způsobu, "jakým si ODS a spřízněná TOP 09 prosazují své zájmy v radě kraje". Pro Piráty je rovněž neúnosná "dlouhodobá kumulace uvolněných funkcí zastupitelů ODS (Evy) Trůkové a (Jana) Šaška, což je v rozporu s Etickým kodexem zastupitele Plzeňského kraje". Podle náměstka hejtmanky pro sociální věci Rudolfa Špotáka (Piráti) je možnost obnovení koalice ve stejném složení spíše teoretická. "Musela by být založena na jiných pravidlech," řekl ČTK.

"Ze strany Pirátů je to krok A, mají-li připravený krok B, nevíme. Teprve podle toho budeme reagovat," uvedl náměstek hejtmanky Karpíšek (ODS). Existují podle něj určité indicie, že by se Piráti mohli pokusit vytvořit koalici na jiném základě.

"Každopádně ODS a TOP 09 neporušily z koaliční smlouvy ani čárku. Dohodli jsme se, že si lidi nebudeme kádrovat a my jsme hlasovali i pro pirátské návrhy, i když jsme k některým lidem měli výhrady. V koaliční smlouvě jsou i postupy, jak případné spory řešit, ale Piráti je nevyužili," prohlásil Karpíšek.

Ve hře bude možná ANO

Pro STAN bylo rozhodnutí koaličních Pirátů překvapením. "Tuto informaci ještě nemám. Očekával jsem spíše, že budou další jednání," řekl ČTK náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ). Podle něj se tak otevírají nové možnosti vzniku koalice v Plzeňském kraji, například spojením ANO a ODS + TOP 09 nebo ANO, Pirátů a ČSSD. "V tuto chvíli asi nejsme tím, kdo by měl zahájit jednání o řešení situace," podotknul Čížek.

Hnutí ANO by se mohlo za nových okolností stát významným partnerem pro jednání o nové koalici. Zastupitel Roman Zarzycký (ANO) ale na dotaz ČTK nechtěl nyní situaci komentovat. "Zatím je to interní věc koaličních stran. My jsme samozřejmě připraveni k jednání, ale musíme počkat. V současné chvíli máme nejsilnější klub v krajském zastupitelstvu, který čítá 15 nebo 16 členů, protože v nedávné době někteří zastupitelé, kteří kandidovali za jiné strany, se přidali do našeho zastupitelského klubu," řekl Zarzycký.

Pro pirátské zastupitele kraje je hlasování krajského fóra zavazující. Koaliční smlouva vždy podléhá jeho schválení. "My toto rozhodnutí členské základny respektujeme. V nejbližší době se sejde náš zastupitelský klub a budeme jednat o dalších krocích. Jsme odhodlání dál pracovat pro občany Plzeňského kraje, ať v koalici nebo v opozici," uvedl v tiskovém prohlášení Špoták.

"Nominace Jurečka je jen špička ledovce. Plzeňská ODS se chová, jako když jí kraj i město patří. 'Velcí kluci' si v zákulisí dál jedou svoje kšefty. Jestli si myslí, že jim za kus žvance budeme ustupovat, tak se přepočítali," doplnil Pavel Bosák, předseda Pirátů v zastupitelstvu města Plzňě.

V krajských volbách v roce 2020 vyhrálo v kraji hnutí ANO, které získalo 22,5 procenta hlasů. Za ním skončila ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů s 21,23 procenta hlasů. Třetí byla koalice STAN, Zelení PRO PLZEŇ s 14,9 procenta hlasů. Pirátská strana získala v Plzeňském kraji 13,56 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostali ještě zástupci ČSSD a KSČM.