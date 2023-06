Po třech letech končí ve funkci ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild. „K 15. červenci končím služební poměr, je to z osobních důvodů,“ potvrdil Deníku Vild, jenž u policie působí od roku 1991.

Jaroslav Vild. | Foto: Deník/Milan Kilián

Z řadového policisty na Rokycansku se za tři desetiletí vypracoval až na náměstka policejního prezidenta, poslední tři roky šéfoval právě policii v Plzeňském kraji. „Odcházím úplně, nebudu působit ani jako občanský zaměstnanec. Budu se věnovat rodině a budu hledat práci, která by mě naplňovala a umožnila zúročit bohaté zkušenosti získané u policie. Takže může to být management v soukromém prostoru, vzdělávání, předávání zkušeností, to jsou věci, kde bych mohl najít uplatnění,“ řekl Deníku končící krajský policejní šéf.

Tři roky, které v Plzni strávil, nebyly lehké. „Byl poznamenané krizemi, jimiž jsme si prošli – covid, poté migrační krize, nejdříve Ukrajina, pak tranzitní. Jsem spokojen s tím, jak jsme to ustáli, bylo to myslím se ctí,“ uvedl Vild s tím, že i přes tyto zásadní komplikace se podařilo hned několik pozitiv, mimo jiné zřízení speciální pořádkové jednotky či Pol Pointů (bezpečná kontaktní místa, kde je oznamovateli vytvořeno soukromé a diskrétní prostředí).

Nová speciální pořádková jednotka bude připravena zasáhnout ihned

„Otázka samozřejmě je, jak hodnotit personální situaci. Ta není v tuto chvíli optimální, uvidíme, jaký bude další vývoj. Ale rozhodně se za tři roky personální situaci podařilo stabilizovat, nedocházelo k velkým odchodům,“ řekl Vild. Doplnil, že jeho nástupce má na co navázat. Zásadní je téma nového krajského ředitelství. „Jde o dlouhodobý projekt, záležitost v horizontu deseti let. Současná budova, kde je zejména krajské ředitelství a některé jeho součásti, je samozřejmě energeticky velice náročná, je z roku 1984. Navíc se v okolí chystají projekty, které zásadně změní charakter této oblasti. I z tohoto důvodu stojí za zvážení, co s objektem dál. Jednou z věcí, které jsme začali diskutovat, je proto výstavba nového krajského ředitelství,“ prozradil Vild. Dodal, že dalšími tématy je, že by policie měla mít zázemí v pohraničí, a výstavba či rekonstrukce menších objektů, které má policie v rámci Plzeňského kraje v užívání.

Ne úplně vše se ale podařilo, neobjasněny zůstávají např. dvě vraždy v Plzni, z nichž ta druhá, kdy pachatel uřízl oběti hlavu i genitálie, vyvolala ve městě letos v lednu velký rozruch. „Každý nevyřešený případ, i když na něm osobně nepracujete, ale jste v manažerské pozici, vás mrzí. Nicméně musím říct, že práce na těchto causách neskončila. Teď sice jsou neobjasněny, ale to neznamená, že se tak nestane do budoucna. Za měsíc, půl roku, rok, může vše být jinak,“ prohlásil Vild.

Skončil covid a s ním spojené zákazy a kriminalita opět stoupá

Ke svému nástupci se vyjadřovat nechtěl. „Nechci podporovat žádné spekulace, které hovoří o nějakých jménech,“ řekl Deníku. Žádné konkrétní jméno nezaznělo ani z Policejního prezidia. „Pravidla obsazování služebních míst jasně stanoví zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v jeho duchu budeme tak jako vždy postupovat. Uvolněné služební místo ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje bude tedy nejprve nabídnuto v rámci nabídkového řízení příslušníkům zařazeným ve stejné tarifní třídě. Pokud z nabídkového řízení nový ředitel nevzejde, bude následně vypsáno výběrové řízení, do kterého už se budou moci přihlásit uchazeči zařazení do nižší tarifní třídy,“ uvedl mluvčí prezidia Jozef Bocán.

Dodal, že výsledek nabídkového řízení nelze předvídat a tedy ani to, zda dojde k řízení výběrovému.