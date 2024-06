Stadion Pod Hůrkou v Klatovech opanovali o víkendu dobrovolní hasiči. Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje (KSH PK) tam pořádalo krajské kolo dorostu a dospělých v požárním sportu. O prvenství se podělili soutěžící z okresů Plzeň-jih a sever a z Tachovska.

O víkendu se na stadionu Pod Hůrkou v Klatovech konala krajská kola v požárním sportu | Video: Deník/Milan Kilián

V sobotu soutěžili dorostenci a dorostenky. Na start se postavily zhruba tři desítky hasičů či hasiček a tři družstva dorostenců a tři družstva dorostenek. „Vítězství v kategorii dorostenek si vybojoval kolektiv ze Želčan a v kategorii dorostenců kolektiv z Dobřan, oba z Okresního sdružení hasičů (OSH) Plzeň – jih. Družstva soutěžila ve štafetě 4 x 100 metrů, běhu na 100 metrů překážek a požárním útoku,“ zbilancoval starosta KSH PK Josef Černý.

V přeboru jednotlivců si vítězství mezi mladými hasiči vybojovali ve svých kategoriích Pirner Jakub (SDH Manětín, OSH Plzeň – sever), Voříšek Tadeáš (SDH Letkov sport, OSH Plzeň – jih) a Badawy Omar Mohamed (SDH Stříbro, OSH Tachov). V kategorii dorostenek pak svým kategoriím vládly Umnerová Anna (SDH Dobřany, OSH Plzeň – jih), Šmídlová Viktorie (SDH Horní Hradiště, OSH Plzeň – sever) a Kadlecová Bára (SDH Planá, OSH Tachov). „Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4 x 100 m, běh na 100 m překážek a požární útok. Mistrovství ČR dorostu se uskuteční v termínu 29. – 30. června a 1.července v Písku,“ doplnil Černý.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Nedělního klání dospělých se zúčastnilo celkem pět družstev mužů a čtyři družstva žen. Vítězství v kategorii muži si vybojoval SDH ze Želčan a v kategorii ženy SDH Chválenice, oba z OSH Plzeň – jih. Družstva soutěžila ve štafetě 4 x 100 metrů, běhu na 100 metrů překážek a požárním útoku. Mistrovství ČR v požárním sportu se bude konat v termínu 23. – 25. srpna v Olomouci.

„Velké poděkování patří vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje, a to za poskytnutí finančních prostředků a věcných cen do soutěže. Poděkování patří také OSH Klatovy, technické četě SDH Štěpánovice a všem, kteří se podíleli na zabezpečení a organizaci této soutěže. Poděkování také patří všem účastníkům zapojeným do soutěže, sborům dobrovolných hasičů, trenérům a rodičům,“ uzavřel starosta KSH PK Josef Černý.