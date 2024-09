„Je to pro mě obrovská satisfakce a krásné zakončení studentského života, a také skok do pracovního filmového světa,” okomentoval Pavel Sýkora pro Deník úspěch, kterého s filmem dosáhl.

| Video: Youtube

Když na snímku začal pracovat, nenapadlo by jej, že s ním může dosáhnout až na takovou metu. „V žádném případě jsem o něčem takovém neuvažoval. Naopak, ani jsem moc nevěřil, že film vůbec vznikne. Já jsem na škole studoval kameru a kolega Viktor scenáristiku. A najednou jsme si vymysleli, že chceme natočit nějaké cvičení navíc. Já byl nějakou dobu přesvědčený o tom, že projekt vůbec nevznikne. To, že se to podaří, a ještě z toho bude studentský Oscar, by mě ani ve snu nenapadlo,” konstatuje.

To, že stejnou cenu v minulosti získali slavní režiséři jej těší. „Je to úžasné, a samozřejmě trochu stresující v tom, že bychom se měli těmto lidem také trochu přiblížit v něčem dalším. Takže nás čeká hodně práce,” dodává s úsměvem filmař.

Není jediným pojítkem mezi Krajanem a Plzeňským krajem. „Pocházím z Litic, které bývaly kdysi napůl německou vesnicí. Je tam hřbitov, kde jsou opuštěné staré německé hroby. Vždycky mě fascinovalo, jak je možné, že jsou tak zdemolované. Dědeček mi to musel vysvětlovat. Takže i tohle mě v souvislosti s filmem Krajan ovlivnilo,” podotýká.

Jednu ze dvou hlavních rolí, důstojníka SS Konrada Neumanna, navíc ztvárnil herec Pavel Batěk, ktery je také původem Plzeňák. „Jsem velký plzeňský patriot a velmi bych si přál točit v Plzni a ideálně pracovat s lidmi, kteří jsou také odsud. To ale nebyl hlavní důvod, proč jsem vybral právě Pavla Baťka. Je to naprosto úžasný herec, který je podle mě dost nedoceněný. Přišel mi skvělý od prvního momentu, kdy jsem ho viděl hrát. A myslím si, že záporáci mu hodně sluší. Byl pro mě každopádně první volbou. To, že je z Plzně bylo takové plus. Vůbec jsem nemohl uvěřit tomu, že se nám na něj vůbec podařilo získat kontakt, a přemluvit ho, aby do filmu šel,” vzpomíná Sýkora.

Také druhý protagonista snímku je hvězdný. Je jím česká herecká legenda Jiří Štěpnička. „To je opravdu ta nejvyšší liga. Sehnat na něj kontakt bylo opravdu těžké. Nakonec se to podařilo tak, že jsem zavolal do vrátnice Národního divadla a oni mi řekli, že pan Štěpnička zrovna prošel kolem, takže ho můžu rychle odchytnout,” doplňuje.

Snímek Krajan vznikal v Chanovicích na Klatovsku. „Dostali jsme na film dotaci od Plzeňského kraje. Podmínkou bylo, že musí být natočen někde na jeho území. Hledali jsme všude možně a narazili jsme na Chanovice. Domluvili jsme se na výhodných podmínkách, byla tam možnost přenocovat. Chanovice naprosto splnily naše očekávání,” sděluje.

Žádná speciální oslava po oznámení výsledků zatím neproběhla. „My tedy průběžně slavíme už od té doby, co jsme zjistili, že jsme v semifinále. I to byl pro nás velký šok. Pořád si říkám, že dokud nebudeme na vyhlašování a neřeknou naše jméno, pořád tomu stoprocentně neuvěřím. Až pak to půjdeme pořádně oslavit,” míní filmař.

Ceremoniál předávání studentských Oscarů se uskuteční 14. Října v Londýně. Letos porota vybírala z 2 638 filmů z 738 filmových škol. Vítězů bylo jen dvanáct.

Krajan je historicky prvním hraným filmem z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, který se dostal takto daleko. Studentský Oscar do rukou autorů z českých filmových škol putoval v minulosti třikrát. Získal jej v roce 1989 Jan Svěrák za Ropáky, v roce 2017 se držitelkou ceny stala Marie Dvořáková za snímek Kdo je kdo v mykologii. O dva roky později pak byla laureátkou Daria Kaščejevová s filmem Dcera.