Rada Plzeňského kraje v pondělí zrušila soutěž na nového železničního dopravce pro oblast Český les. Deníku to řekl náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek.

Důvodem zrušení tendru byla vysoká nabídková cena, kterou kraj nemohl kvůli koronakrizi a výpadku daňových příjmů akceptovat. Do soutěže se přitom přihlásily pouze České dráhy (ČD).

Soutěž byla vyhlášena na roky 2024 – 2034 pro Český les, tedy na trati Domažlice – Tachov. „Týká se to rovněž trati Poběžovice – Staňkov – Holýšov. Cena byla příliš vysoká. Kraj by to ročně stálo o 23 a půl milionu korun více,“ odůvodnil náměstek.

Vedení kraje v současné době uvažuje nad tím, jak postupovat dál. Podle Čížka jsou možné dvě varianty. Kraj situaci vyřeší přímým zadáním zakázky, nebo vyhlásí novou soutěž.

„V tom případě bychom lehce poupravili koncept zakázky,“ poznamenal Čížek s tím, že kraj bude například požadovat menší počty kilometrů, popřípadě zmírní požadavky na vozidla.

Automatizovaný systém

„Ještě přesně nevíme, odkdy tam budou muset mít lokálky ETCS, tedy automatizovaný zabezpečovací systém, který je na jeden vůz velice drahý,“ informoval náměstek.

„Ale do doby, než tam bude instalován zmíněný ETCS, bychom chtěli tendr buď vysoutěžit, nebo zadat přímým zadáním,“ uvedl náměstek hejtmanky Čížek. Rada kraje rovněž zrušila soutěž pro oblast Plzeňska, i do tohoto tendru se přihlásily pouze ČD. V tomto případě kraj zřejmě vyhlásí soutěž novou.

Minulý týden podepsal Čížek s železniční dopravní společností GW Train Regio smlouvu na Pošumaví, která bude pošumavské tratě obsluhovat deset let, od roku 2023 do roku 2033, na linkách P11 Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy se zájezdy do Strakonic a P23 Domažlice – Klatovy. „Výrazně se zlepší dopravní spojení Plzeň – Sušice. Modernizované nízkopodlažní a klimatizované jednotky GW Train Regio budou v prosinci roku 2023 navazovat v Horažďovicích na nové vlaky Regiopanter Českých drah. V Klatovech navážou na nové vlaky Regiopanter, které vyjedou letos v prosinci, a na moderní jednotky PESA v Domažlicích,“ uzavřel Čížek.