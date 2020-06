V neděli brzy ráno vyrazil na silnice v regionu nový dopravce Arriva, který nahradil společnost ČSAD.

Společnost Arriva vystřídá od neděle 14. června ČSAD. Přinese řadu novinek. | Foto: Deník / Veronika Zimová

První spoj, modrý autobus s logem Plzeňského kraje, vyjel ve 3:50 z Plánice na Klatovsku a pokračoval na konečnou do Plzně. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka v neděli komplikace nenastaly. „Zatím nemám informace o nějakých problémech. Je ale možné, že se při tolika změnách mohou objevit,“ řekl Deníku v neděli odpoledne náměstek. Kvůli tomu, že by se menší problémy mohly objevit, zřídil kraj testovací jízdné. To znamená, že si cestující až do 30. června zakoupí jednotnou nepřestupní jízdenku za pouhých 12 korun.