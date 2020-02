Ještě 48 milionů korun si mohou rozdělit žadatelé o kotlíkové dotace v Plzeňském kraji z dotačního titulu Zásobník, a získat tak finance na výměnu starého neekologického kotle. Od září 2022 totiž budou kotle s první a druhou emisní třídou zákonem zakázané.

„Termín povinné výměny kotlů se neúprosně blíží. Víme, že neekologických kotlů není málo, proto by měli lidé využít šanci a o finance ze Zásobníku zažádat. Prostředků je stále mnoho,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.

O třetí vlnu kotlíkových dotací, spuštěnou na podzim, ve které se rozdělovalo 230 milionů, byl neuvěřitelný zájem prostředky byly vyčerpány za několik hodin. Kraj poté ještě finance navýšil o 90 milionů. „Poptávka nyní již není tak velká, vyčerpá se zhruba milion korun týdně,“ poznamenal Plíhal.

Žadatelé by si při podání měli dávat pozor na to, aby měli k žádosti pečlivě připravenou dokumentaci. „Základní chybou, s níž jsme se v předchozích vlnách setkávali, bylo, že lidé zapomněli přiložit fotografie starých kotlů napojených na topnou soustavu a komín. Bez toho nelze žádost do systému zařadit,“ dodal Plíhal.

Podle radní pro životní prostředí Radky Trylčové je každá výměna kotle přínosná. „Jsou to vhodně investované peníze. Znečištění díky tomu opravdu ubývá,“ konstatovala radní s tím, že vedení kraje bude ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí usilovat i po skončení dotačního titulu o získání dalších peněz od Evropské unie. „Chceme připravit podobné programy i v dalších letech,“ uzavřela.

Zájemci mohou podávat žádosti stejně jako na podzim elektronicky přes webovou aplikaci e-dotace. Za získané finance si jako nový zdroj mohou pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým podáváním paliva nebo plynový kondenzační kotel.