Výjezdovou základnu záchranářů v Přešticích si od Nového roku převezme Plzeňský kraj, rozhodla o tom rada kraje. Zdravotnickou službu tam v současné době poskytuje společnost DZS Přeštice, která jako jediná v kraji fungovala v soukromých rukou.

Podle krajské radní pro zdravotnictví Mileny Stárkové vycházely náklady na přeštické záchranáře podobně, jako by je poskytovala krajská záchranná služba. „Přeštických záchranářů jsme si vážili, protože to provozovali opravdu dobře. Nyní jsme se ale oboustranně domluvili, že nebudeme vypisovat novou veřejnou zakázku a základnu si od 1. ledna 2021 převezmeme, jako je to i na ostatních místech v kraji,“ vysvětlila Stárková.

Náklady na převzetí a mzdy se uhradí z rozpočtu krajské záchranné služby. Záchranná péče je v Přešticích poskytovaná od roku 2016 jen skupinou rychlé zdravotnické pomoci, tedy bez přítomnosti lékaře, a stejně to i zůstane. „Lékařů je málo, což vede k tomu, že na záchrankách slouží vždy pro větší oblast. Lékař přijede zvlášť autem, provede nezbytné úkony a následně odjíždí na jiné místo nebo se vrací na základnu. Pacient zůstává se záchranáři, kteří ho dopraví do nemocnice,“ popsala radní.