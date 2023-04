Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták vyhlásil výzvu k podávání návrhů na Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji.

Kraj poprvé ocení osobnosti za celoživotní přínos regionu, nominovat může každý.Zdroj: KÚPKOcenění udělí v letošním roce poprvé, a to osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj regionu a celoživotní práci, která přispěla k dobrému jménu nejen Plzeňského kraje. Ocenění za vynikající zásluhy mohou obdržet osoby, které se na území Plzeňského kraje narodily, žijí v něm nebo jsou s ním spojeny svým působením.

„Jsme přesvědčeni, že v našem kraji žije mnoho lidí, jejichž celoživotní činnost a přínos kraji jsou významné, ale zároveň nikdy nepřekročily hranice kraje. A právě na ně chceme upozornit. Na to, že celý život, třeba i nezištně, pracují pro své okolí, pro lidi, pro krajinu, pro obec, pro místo, kde žijí, aniž by o nich širší veřejnost příliš věděla,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Nominovat své favority lze několika způsoby do 11. června 2023. Na nominovaném bude následně vyžadován souhlas s nominací. Nelze nominovat in memoriam. Cenu hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji obdrží tři vybrané osobnosti během slavnostního Galavečera 15. listopadu 2023 v Měšťanské besedě v Plzni. Ten samý večer budou předány také ceny za záchranu života, čestné plakety za odvážné občanské postoje a zároveň vstoupí jedna osobnost do Dvorany slávy.

Jak nominovat?

a) vyplnit elektronický formulář na stránkách kraje

b) zaslat nominační formulář elektronicky na adresu cenahejtmana@plzensky-kraj.cz

c) zaslat nominační formulář poštou na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kancelář hejtmana, Jana Ťupová, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

d) osobně doručit nominační formulář na tutéž adresu a odevzdat jej na podatelně Krajského úřadu PK v přízemí budovy

Hejtman: Galavečer bude oslavou výjimečných lidí

Rudolf ŠpotákZdroj: archiv PirátůCena hejtmana za občanské postoje, Cena hejtmana za záchranu lidského života, Dvorana slávy Plzeňského kraje – všechna tato ocenění se budou letos předávat v rámci jednoho galavečera. Kraj rozvine pomyslný červený koberec u příležitosti výročí sametové revoluce. Letos to bude 15. listopadu. „Všichni ocenění si zaslouží prožít krásný večer v noblesní atmosféře s nezapomenutelným programem a s možností potkat další zajímavé, oceněné, lidi,“ vysvětluje hejtman Rudolf Špoták, proč se rozhodl spojit předávání cen do jedné společenské akce.

Nově přibude ještě Cena hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji. Komu je toto ocenění určeno?

Jak se tato cena zrodila? Předpokládám, že vás inspiroval někdo konkrétní, kdo žije ve vašem okolí…

Máte pravdu. Loni v létě šla do důchodu paní učitelka Glätzerová, která učila skoro čtyřicet let na Středním odborném učilišti v Domažlicích a víc jak pětatřicet let vedla taneční kroužek, který vyhrál i mistrovství republiky. Když jsme jí chtěli za všechnu její práci poděkovat, uvědomili jsme si, že vlastně nemáme žádnou příhodnou cenu. Nejen pro ni, ale pro kohokoli, kdo podobně jako ona třeba vychoval několik generací mladých lidí nebo je dlouhá léta aktivní třeba mezi zahrádkáři, dobrovolnými hasiči a podobně.

To byla vaše paní učitelka?

Ne, ale znal jsem ji. Myslím, že na území okresu Domažlice neexistuje téměř nikdo, komu by nedělala předtančení na maturitní ples – včetně mne. Věřím, že stejně jako já, si jí váží mnoho dalších lidí.

Kdo může na toto ocenění dát tip nebo někoho přímo nominovat?

Protože cena cílí na osobnosti, které nejsou veřejně příliš známé, chceme požádat o součinnost veřejnost: dávejte nám tipy na zajímavé lidi, kteří by si tohle ocenění zasloužili, a to včetně jejich příběhu, zdůvodnění.

Když jste se teď rozhodli předávání všech cen spojit do jednoho galavečera, může se také stát, že člověku udělíte jinou cenu, než na jakou byl původně nominován? Například když bude nominován třeba na ocenění za občanské postoje a vy seznáte, že by si více zasloužil být uveden do Dvorany slávy – přesunete ho?

Ne, to není možné. Pokud by to ovšem bylo opravdu vhodné, budeme kontaktovat navrhovatele a domluvíme se s ním, zda by dotyčného nenominoval na to jiné ocenění.

Jak tedy bude celý galavečer vypadat? Už máte konkrétnější představu, nebo se vše zatím teprve rodí?

Program společenského večera je v přípravě. V tuto chvíli je pevně daný termín, kdy se bude konat. Je to 15. listopadu 2023 v Měšťanské besedě v Plzni a bude to oslava všech výjimečných lidí, kteří žijí a působí v našem krásném a výjimečném kraji.