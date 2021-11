Kraj si od změny slibuje efektivnější spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi a roční provozní úsporu ve výši 10 milionů korun.

„Zrušením administrativní organizace Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) a.s., dojde k efektivnější spolupráci jednotlivých krajských nemocnic a lepší koordinaci jejich potřeb a provozu. Dojde také k provozní úspoře ve výši 10 milionů korun ročně,“ vysvětlila hejtmanka Ilona Mauritzová. Dodala, že i když byla činnost společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., během své desetileté existence v určitých směrech přínosná, nepodařilo se naplnit veškeré její cíle. "Zároveň jsme si vytyčili nový cíl, jímž je snížení provozních nákladů a snaha dávat krajské finanční prostředky především do modernizace a přístrojového vybavení,“ poznamenala Mauritzová.

Směřování vedení kraje a jeho cíl jsou podle hejtmanky jednoznačné - snaha zajistit, aby všechna krajem řízená zdravotnická lůžková zařízení odpovídala evropskému standardu a obyvatelé kraje dostali co nejlepší zdravotní péči. „Tak jak jsme se k tomu v rámci koalice zavázali v koaliční smlouvě,“ doplnila s tím, že každé nemocnici zůstane právní samostatnost, bude mít své právní orgány jako představenstvo, dozorčí radu a ředitele. „Jde nám o to, aby si nemocnice nekonkurovaly, ale vzájemně spolupracovaly,“ uzavřela.

Změny v nemocnicích a vznik Centra sdílených služeb

Klatovská nemocnice, a.s., bude zajišťovat výkon všech klíčových činností, které byly dosud v gesci zanikající společnosti NPK, a.s. "V tomto duchu jsou upraveny stanovy společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Součástí změn stanov je také zřízení Centra sdílených služeb, které bude podléhat přímo představenstvu Klatovské nemocnice, a.s., a bude sloužit pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Centrum sdílených služeb tak bude poskytovat servis všem šesti krajským nemocnicím, tedy kromě čtyř nemocnic akutní péče i dvěma nemocnicím s následnou péčí. Půjde o vybrané konsolidované služby, jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů, propagace. Stávající zaměstnanci NPK vykonávající uvedené činnosti přejdou do Centra sdílených služeb," popsala mluvčí kraje Helena Frintová.

Další zásadní změnou je pozice ředitele nemocnice, kdy v každé nemocnici akutní péče je zřízena pozice ředitele. Vedení nemocnice bude odpovědné řediteli a představenstvu akciové společnosti Klatovská nemocnice.

"Obdobným způsobem tak jako u Klatovské nemocnice, a.s., budou od 1. ledna 2022 provedeny změny ve stanovách ostatních akciových společností, které jsou nemocnicemi vlastněnými Plzeňským krajem, tj. u společností Domažlická nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s.," vyjmenovala mluvčí.