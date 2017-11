Kraj hledá lékaře na pohotovosti, zubaři v Plzni napoprvé váhali

Plzeňský kraj – Lékaři a sestry budou nově dostávat vyšší odměny.

Kam budou v letech 2018 až 2020 chodit dospělí i dětští pacienti na pohotovost? A kam v noci s bolavými zuby? Veřejná zakázka, již Plzeňský kraj na poskytování lékařské pohotovosti pro tři nadcházející roky vypsal, skončila. Většinou byla úspěšná – kraj hledal lékaře pro devět míst, pro sedm je našel a pro dvě zatím ne.

„V Boru u Tachova promeškali termín a nepřihlásila se ani zubní pohotovost, kterou nyní v Plzeňském kraji poskytuje poliklinika na Denisově nábřeží v Plzni,“ uvedla radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková. Dodala, že na dvě zbývající místa kraj vyhlásil další veřejnou zakázku.

Do druhého kola zakázky se už plzeňská poliklinika přihlásila. Prvního se podle ředitelky EUC Kliniky Plzeň Ilony Lískovcové nezúčastnila, protože by ji tamní zubaři v požadovaném rozsahu zajistit nemohli. „Rozhodovali jsme se kvůli úhradám za služby i kvůli lékařům. Ve druhém kole jsou už trochu jiné podmínky, a tak pokud budeme vybráni, budeme zubní pohotovost zajišťovat o sobotách a nedělích pouze jako denní a ve všední dny do půlnoci,“ vysvětlila.

Kromě Plzně a Boru kraj hledal pohotovosti pro dospělé a děti na sedmi místech v Tachově, Plané, Sušici a Plzni. Jde vždy o území, kde nejsou krajské nemocnice, jež tyto služby poskytují automaticky.

Na zajištění pohotovostí má kraj připraveno 139 milionů korun, o téměř 90 více než v tomto období. Částka vzrostla i proto, aby lékařům a sestrám možné navyšovat odměny, což v uplynulých třech letech nešlo – částka byla pevná.