V Plzeňském kraji by mělo v následujících týdnech vzniknout až patnáct vakcinačních míst. Ve středu o tom informovala hejtmanka Ilona Mauritzová. V plánu je také vybudování velkokapacitního očkovací centra. Vedení kraje počítá s tím, že zhruba do osmi měsíců by se mohly proočkovat proti covidu-19 tři čtvrtiny obyvatel regionu.

Podle Mauritzové by mělo v Plzni být až sedm center. „Tři z nich budou ve Fakultní nemocnici, další ve Státním zdravotním ústavu, v nemocnici Privamed, na poliklinice na Denisově nábřeží a na bývalé Železniční poliklinice,“ vyjmenovala s tím, že se předpokládá, že v Plzni bude zapotřebí zřídit velké očkovací centrum. „Do konce ledna bychom chtěli mít sestavenou kompletní studii a k tomu vypracované materiály. Na konci února bychom ho chtěli mít připravené a v březnu by se spustil provoz pro veřejnost,“ popsala.

Kraj uvažuje o tom, že by se vysokokapacitní centrum mohlo nacházet v areálu DEPO2015 v Doudlevcích. „Je tam dostatečné zázemí a působit by tam mohly klidně tři, čtyři týmy,“ poznamenala hejtmanka.

CENTRA NAVÁZANÁ NA KRAJSKÉ NEMOCNICE

V okresech pak budou zřízena centra, která budou navázána na krajské nemocnice. „Na Klatovsku by se připojila ještě Sušická nemocnice, na jižním Plzeňsku Psychiatrická nemocnice Dobřany a poliklinika v Blovicích. Na Tachovsku by se využila poliklinika v Tachově a také lékaři a sestry z Konstantinových Lázní, jejichž péče je v současné době zastavena. Vše také záleží na tom, jak se domluvíme s pojišťovnou, která bude centra registrovat,“ doplnila Ilona Mauritzová.

V očkovacích centrech by měli vypomáhat také praktičtí lékaři a ambulantní spe-cialisté. „Bude spuštěný informační systém, do kterého se budou moci lékaři přihlásit. My bychom je za to přednostně naočkovali. Očkovací tým bude tvořit lékař, dvě sestry a dva administrativní pracovníci,“ řekla hejtman-ka. Dodala, že prioritou je za-čít s očkováním co nejdříve.

Podle vedoucího krajského odboru zdravotnictví Jana Karáska se budou v lednu očkovat zdravotníci v nemocnicích, zaměstnanci a klienti v sociálních zařízeních, lidé ve věkové skupině 80 plus a všichni klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením. „V únoru pak budou přeočkovány oso-by z ledna, pacienti psychiatrické léčebny v Dobřanech, hospitalizované osoby nad 65 let, všichni zdravotničtí pracovníci, ať už to jsou ambulantní specialisté, zubaři, praktici, dále pedagogičtí pracovníci, hasiči, záchranáři, policisté, operátoři ČEZu a další,“ informoval Karásek.

Domovy se sociální péčí si své zaměstnance a klienty budou moci naočkovat samy prostřednictvím svého lékaře nebo využijí tzv. mobilní vakcinační týmy. „Předpokládáme, že mobilní týmy budou více využívané. Bude je tvořit řidič, zdravotní sestra a lékař. Administraci bude provádět pracovník daného zařízení,“ uvedl.

Vedení kraje předpokládá, že by v horizontu šesti až osmi měsíců mohlo být naočkováno až 75 % obyvatel. „Vycházíme z toho, že k dispozici je zatím pouze vakcína, která se podává ve dvou dávkách. Z počtu obyvatel jsme vyjmuli děti do 16 let, jimž se vakcína nepodává, a vyšlo, že bychom měli naočkovat přes 354 tisíc lidí. Kdybychom dokázali naočkovat tři tisíce lidí za den, očkovali bychom zhruba osm měsíců. Pokud by to denně byly čtyři tisíce, zvládli bychom to do půl roku,“ uzavřela hejtmanka.