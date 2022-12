„Předpokládá se, že se bude jednat o velkou opravu, která by se měla realizovat v roce 2024. Na příští rok je zadaná projektová dokumentace. Pravděpodobně se bude měnit celý most. Po dobu oprav se postaví provizorní železný most,“ přiblížil další postup náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Stav mostu se podle starostky Liblína Ester Lipertové zhoršoval již delší dobu. „Když se před skoro sto lety stavěl, byl zatížený jinou dopravou, než je nyní. K projektové dokumentaci dáváme kladné stanovisko. Protože je most památkou, zachová se jeho tvar,“ řekla Lipertová. Loni v lednu statici na liblínský most zakázali vjezd vozidlům těžším pěti tun. Ty musí od té doby využívat objízdnou trasu. „Městys si však vyjednal výjimku pro autobusy veřejné dopravy, a firmy na svoz odpadu, či zásobování,“ uvedla starostka.

Cukroví pod 500 korun? Za tyto peníze ho nevyrobíte, říká karlovarská cukrářka

Závěrem letošního roku měla být dokončena rekonstrukce mostu přes Hamerský potok mezi Chodským Újezdem a Zadním Chodovem na Tachovsku. Práce se však zkomplikovaly, geodeti zjistili, že na podloží nelze most umístit. Termín dokončení se posunul o půl roku. Uzavírka tam pro řidiče trvá od 18. července.

Oficiálního otevření po rekonstrukcích se již tento týden dočkaly mosty v Luženičkách, konkrétně jejich části Luženice, na Domažlicku a Dnešicích u Přeštic. „Nový most v Luženičkách byl vybudován na místě původního. Jeho mostní konstrukci tvoří plošně uložený uzavřený monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Zvýšila se i zatížitelnost mostu,“ popsala mluvčí krajského úřadu Plzeňského kraje Helena Frintová. „Rekonstrukce dopravní stavby byla pro naši obec zcela zásadní. Most je umístěn uprostřed a je postaven na komunikaci směřující na nedaleký Horšovský Týn,“ řekl František Kopecký, starosta Luženiček, pod něž Luženice spadají. Opravu silnice a mostu dokončili také v Dnešicích na Plzeňsku. „Nejproblematičtější jsou vždy místa, kde se stýká mostní konstrukce a střed obce. Jsem proto rád, že v Dnešicích máme všechny zásadní průchody silnic opravené. Bohužel to tak není ve všech obcích,“ uvedl Pavel Čížek.