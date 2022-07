V současné době si kraj dělá analýzu koupě, rozhodnutí o zakoupení nemovitosti ale musí odsouhlasit zastupitelstvo. „Na zářijovém zasedání už to ale projednat zřejmě nestihneme, spíše až na tom dalším (v prosinci pozn. red.),“ upřesnil Špoták.

V bývalých městských lázních v centru Plzně by tak podle hejtmana mělo během několika let vzniknout kulturní centrum. „Byl by to takový klenot Plzeňského kraje. V bývalém bazénu by mohl být multifunkční sál, ve kterém by se konaly například maturitní plesy. Počítá se ale také se zázemím pro Radovánek, který by získal prostory pro kroužky a cvičení. Součástí by byla i kavárna a výstavní prostory, kde by mimo jiné vznikla stálá expozice folkloristiky,“ popsal záměr hejtman.

Kraj doporučil nosit respirátory v nemocnicích a sociálních zařízeních

Lázně jsou ve špatném technickém stavu, už před lety byl odhad, že by oprava vyšla na 400 milionů, dnes to může být téměř dvojnásobek. „Nemáme projekt, nicméně dle současného zdražování se domníváme, že rekonstrukce by vyšla na 600 až 800 milionů korun,“ vyčíslil hejtman. Výhodou pak podle něj je, že objekt lze opravovat po etapách, přičemž rekonstrukce by trvala až osm let.

Opoziční zastupitel Jiří Valenta (KSČM) sdělil, že v současné chvíli je koupě a oprava lázní nesmysl. „V krizi a při už tak napjatém rozpočtu na to kraj mít nebude. Naopak bude rád, že se nezadluží. Navíc toto rozhodnutí nechápu, když se počítá s výstavbou nové galerie, která hejtmanství vyjde na stamiliony,“ okomentoval Valenta