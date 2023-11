Historicky první ročník Festivalu polévek v Kozolupech nedaleko Plzně předčil veškerá očekávání, lidé byli nadšeni a organizátorkám z Českého svazu žen Kozolupy tak spadl velký kámen ze srdce. Účastníci měli možnost ochutnat šestnáct druhů polévek, kdy výdejní stanoviště byla rozeseta po celé obci. Degustace tak byla spojena s příjemnou procházkou, neb akci přálo po celé sobotní odpoledne i počasí.

1.ročník Festivalu polévek v Kozolupech se vydařil | Video: Deník/Monika Šavlová

Již dvacet minut před ohlášeným začátkem se na parkovišti u kozolupské pošty začaly srocovat skupinky lidí a další zájemci o degustaci neustále přicházeli. „Začneme skutečně ve dvě, aby měla všechna stanoviště čas se pořádně připravit,“ trvala na svém hlavní organizátorka Kateřina Huclová. Přesto nakonec povolila a s několikaminutovým předstihem před druhou hodinou odpolední začala zájemcům prodávat za padesát korun mapku obce s vyznačenými šestnácti stanovišti, kde se polévka vydávala. Na každém stanovišti kromě mističky s polévkou pak degustátoři dostali na druhou strany mapky také razítko a jejich úkolem bylo si zapsat, jakou polévku na místě ochutnali. Ke každé mapce náležel také hlasovací lístek, kam na konci pochůzky mohli účastníci vyplnit tři polévky, které je nadchly nejvíce. Ze součtu hlasů byla konci akce vyhlášena trojice nejlepších.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Myslím si, že je to báječná akce. Chystáme se projít všechna stanoviště, ale jestli ochutnáme všechny polévky ještě nevím, spíš ne, protože rajskou si určitě nedám, tady si nechám dát pouze razítko,“ řekl Deníku jeden z domácích obyvatel Jan Hucl. Pravidla tuto variantu umožňovala, kdo neměl na některou z polévek chuť, ochutnat nemusel a přesto mohl být zařazen do slosování o tři největší degustátory. Podmínkou byl zisk alespoň dvanácti razítek z výdejních stanovišť.

Všechny polévky byly uvařeny ve vlastní režii kozolupskými ženami nebo jejich partnery a kromě vůní, které se z hrnců a kotlíků linuly, lákaly mlsné jazyky také na originální názvy. Lenka Tejcová nabízela z okna svého domu Bílou upíří česnečku, která měla soutěžní číslo 14. „Výjimečná je v tom, že místo cibule je v polévce pórek a tavený sýr, který udělá tu bělost. Chutná prostě jinak než klasická česnečka,“ prozradila Deníku Tejcová. „Myslím si, že by se polévka mohla umístit v první polovině ze všech polévek,“ prohlásila s úsměvem kuchařka.

O několik ulic dále bylo možno ochutnat Drožďový kořínek. „Je to jednoduché, jedná se o drožďovou polévku od nás, čili od Kořínkovic rodiny,“ smála se další kuchařinka. Do soutěže se zapojila také starostka obce Michaela Opltová. Z kotlíku nad ohništěm rozdávala Hradní gulášovku. „U nás jsou hodně aktivní všechny spolky, nejen Český svaz žen, ale také hasiči a Soubor Kreténů Kozolupy. Za společenský život v obci jsme již také získali modrou stuhu v soutěži Vesnice roku,“ pochválila obyvatele obce. Svojí pikantností překvapila mnohé Ahmedí dýňovka Petra Sedláčka. „Dýně, kari pasta, kokosové mléko, kuřecí vývar a trochu smetany a sůl. Žádné jiné koření tam není,“ neváhal vyjmenovat ingredience, které do polévky použil.

Kozolupské ženy jsou velmi aktivní a od doby, kdy do svazu vstoupila mladá krev, společenský život v obci ještě více ožil. Nápad, který vzešel z hlavy jedné z nich, se ostatním členkám zalíbil a od myšlenky k činu nebyla dlouhá cesta. „Jsme skvělá parta, pořádat akce pro lidi nás prostě baví, tak jsme se do toho s kamarádkami pustily,“ uvedla Kateřina Huclová. Připraveno bylo 150 mapek, lidí však dorazilo podstatně více. „Vzhledem k tomu, že to byl první ročník, neuměly jsme odhadnout, jak velký zájem o akci bude. Proto se omlouváme všem, na které se nedostalo mapek a hlasovacích lístků. Mrzí nás to, ale pokud nám zachovají přízeň a dorazí i příští rok, budeme mít všeho dost,“ vzkazuje sympatická pořadatelka.

Přesto příchozí, na které již nevybyla mapka, neodešli domů zklamaní. Žádný ze soutěžících neuměl přesně odhadnout, jak velké množství polévky bude vydávat, a tak raději každý navařil polévky více. Stačilo tedy přijít a buď ukázat mapku nafocenou v mobilu anebo prostě jen nahlásit, že mapky došly a žádný z vydávajících neváhal zájemcům nabídnout porci i tak. Na některých výdejních místech bylo vydáno i o 60 porcí více oproti původním 150. „To se při prvním ročníku prostě stane. Je nám trošku líto, že nemůžeme hlasovat, nicméně zbytečně jsme nepřijeli. Na každém stanovišti, kam jsme přišli, jsme ochutnat polévku dostali a všude byli hrozně milí a vstřícní,“ spokojeně prohlásila trojice mladých mužů a s chutí se pustila do řapíkové celerovky. Pro lepší trávení na některých stanovištích nabízela obsluha také něco ostřejšího, což mnozí z návštěvníků nadšeně přijali.

Po součtu všech hlasovacích lístků vyhrála Bílá upíří česnečka Lenky Tejcové, za ní se umístila Kulajda u Berků a jako třetí skončila Ahmedí dýňovka. „Děkujeme všem, kteří se do vaření zapojili a svoje polévky nabídli, a samozřejmě všem, kteří na akci dorazili. Další ročník Festivalu polévek určitě bude,“ přislíbila závěrem Kateřina Huclová.