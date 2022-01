Velký rozruch byl okolo toalet v podstatě od začátku, kdy se o nich začalo hovořit. Dle prvotních plánů měl být totiž v levém přístavku sklad, v pravém místo toalet zázemí zaměstnanců. V místě skladových prostor a kotelny měly být nové toalety pro restauraci s větší kapacitou. Rovněž bylo plánováno jedno veřejné WC oddělené od provozu restaurace. A právě tohle jediné z celých plánů zůstalo a bude sloužit návštěvníkům Kolonády. To uvítal provozovatel restaurace Jan Prach, kterému původně hrozilo, že by přišel o velkou část skladu, což by pravděpodobně zasáhlo i do nabídky restaurace, která je pestrá a lidé si ji oblíbili. „Jsem rád, že to takhle dopadlo, že nepřijdeme o velký sklad. Z mého pohledu je tato změna vítaná,“ řekl Prach.