Provozovatelka koupaliště v Líních Barbora Karpíšková Plzeňskému deníku potvrdila, že vstupné zůstává i v letošní sezóně stejné. „Dospělí u nás zaplatí 30 korun, děti od 6 do 15 let a důchodci jen 10 korun. Hlavně aby byly vysoké teploty, pokud je venku třeba 25 stupňů, tak lidé nepřijdou. Naopak v teplých dnech jich tu bývá i 150,“ řekla provozovatelka. Zvednout zde ale museli o několik korun ceny nápojů i jídla. Pivo zde vyjde nyní na 32 korun, velká kofola na 35 korun a například hranolky s kečupem stojí 45 korun.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ani v přírodním koupacím biotopu Kotynka v Dobřanech, kam v horkých dnech přichází i 350 návštěvníků denně, cenu vstupného nezvedali. „Máme ceny stejné jako loni a předloni. Pro dospělé je to 100 korun a pro děti od 7 do 15 let seniory a ZTP je za 50 korun,“ říká obsluha pokladny Zuzana. V areálu biotopu se nezvedaly ani ceny občerstvení. „Točené pivo máme stále za 45 korun, limonádu za 40 korun a hranolky s kečupem nabízíme za 50 korun,“ potvrdil Michal Švihla, provozovatel občerstvení koupaliště Kotynka.

Cena jídla i pití vzrostla naopak v areálu oblíbeného přírodního koupaliště u lesa v Kaznějově, kde návštěvnost dosahuje mnohdy až 1000 lidí denně. „Vstup do areálu je stále zdarma, mírně jsme ale museli zdražit nápoje. Pivo teď stojí o tři koruny víc, tedy 38 korun a půllitrová kofola o pět korun víc, máme ji teď za 40 korun,“ informovala Deník pracovnice občerstvení Soňa Vančová. V porovnání s loňským rokem o 5 korun vzrostly i ceny občerstvení. Za hranolky s kečupem tady zaplatíte nyní 35 korun a za párek v rohlíku 45 korun.

Jaroslav Hyneš, který provozuje koupaliště v Tlučné, oznámil jen mírné zdražení vstupného. „U dospělých jsme přikročili ke zdražení o 20 korun, cena je nyní 100 korun a u dětí od 6 do 14 let a důchodců se cena zvýšila o 10 korun na nynějších 60 korun. Držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.“ Naopak točené pivo za 40 korun a kofola za 30 korun zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. Ceny jídla se podle Hyneše zvedly jen o jednotky procent.