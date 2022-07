Jaroslav Hyneš, který provozuje koupaliště v Tlučné na Plzeňsku, Deníku řekl, že návštěvníci musejí letos se zdražením počítat. „Vstupní cena elektřiny, která je nedílnou součástí nákladů, se zvýšila o 80 procent, takže se promítne do vstupného a ceny občerstvení,“ informoval.

Loni stálo celodenní vstupné pro dospělého 70 korun, pro děti a důchodce 40 korun. Dospělí za vstup letos zaplatí o 10 korun více, cena pro děti od 6 do 14 let a důchodce činí nově 50 korun. „Doufám, že letošní léto bude příznivější. Loňské bylo kvůli počasí nejhorší za 20 let a výdělek mizivý,“ dodal Jaroslav Hyneš.

Ceny jídla a pití navýšilo o cca pět korun koupaliště v Líních. Vstupné zůstane stejné – činí 30 korun pro dospělé a 10 korun pro děti a důchodce. Také provozovatelka Barbora Fialová uvedla, že doufá ve vysoké teploty. „Pokud je venku 25 stupňů, lidé bohužel nepřijdou. Přilákají je až třicítky. Letos chceme hosty nalákat i na kulturní program, těšit se mohou na tři koncerty a také kino,“ uvedla Fialová.

Přírodní koupaliště KaznějovZdroj: Deník/Veronika Zimová

Oblíbené přírodní koupaliště u lesa v Kaznějově navštíví v horkých letních dnech až 1000 lidí denně. Podle Ivana Zátury, provozovatele tamního restauračního zařízení, zůstává letos vstup do areálu nadále bezplatný. Stejné zůstane i vstupné na koncerty. „Mírně letos podražilo občerstvení, ale nejde o nic dramatického. Zdražilo se jen o pár korun. Cenu piva jsme zvýšili o dvě koruny,“ řekl Zátura.

V přírodním koupacím biotopu Kotynka v Dobřanech je vstupné stejné jako loni. „Činí 100 korun pro dospělé a 50 pro děti a důchodce. Občerstvení mírně podražilo,“ uvedla obsluha pokladny.