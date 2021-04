Čtyřpatrový parkovací dům na Slovanech

Výstavbu velkokapacitních parkovacích domů plánuje město Plzeň už řadu let. Na Slovanech u bazénu by mohl parkovací dům se 170 místy sloužit tamním obyvatelům do dvou let.

Čtyřpatrový parkovací dům na SlovanechZdroj: MMP